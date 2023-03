Heena Mallick clinches gold in National Youth Athletics C’ships

West Bengal’s Rezoana Heena Mallick clocked 53.44s to clinch gold in the under-18 girls 400m at the National Youth Athletics Championships being held at the M.G. District Stadium, here on Saturday. The timing was just 0.3 seconds off Jisna Mathew’s National record (53.14s) set in 2015.

Earlier this week, in her maiden 400m race, Heena with an astonishing burst of speed, set a new national record in the girls’ under-16 category in the fourth National Open 400m championships in Thiruvananthapuram.

The results (under-18): Boys: 100m: 1. Mohd. Reyan Basha (Odi) 10.96s, 2. Sangineni Harsha (Tel) 11.03, 3. Om Rajendra Itkelwar (Mah) 11.05; 400m: 1. Navpreet Singh (Del) 47.58s, 2. M. Sharan (TN) 48.23, 3. Shivam (UP) 48.42; 1500m: 1. Priyanshu (Utk) 3:54.20s, 2. Rahul Sarnaliya (Utk) 3:54.87, 3. Sumit (Har) 3:57.72; 110m hurdles: 1. Sandip Vinod Gond (Mah) 13.86s, 2. K. Kiran (Ker) 14.22, 3. Nitish Kullu (Odi) 14.23; Long jump: 1. Mohd. Atta Sazid (Har) 6.92m, 2. Abhishek yadav (UP) 6.77, 3. Harish Adithya (TN) 6.75; Pole vault: 1. Aman Singh (UP) 4.30m, 2. Sivadev Rajeev (Ker) 4.20, 3. Satyam Yadav (UP) 4.10; Shot put: 1. Manjeetkumar (Mah) 17.25m, 2. Dinesh (Raj) 17.13, 3. Sarthak Singh (UP) 16.99.

Girls: 100m: 1. Nancy (Har) 12.05s, 2. Abinaya Rajarajan (TN) 12.15, 3. Gauravi Ulhas Naik (Mah) 12.46; 400m: 1. Rezoana Mallick Heena (WB) 53.44s, 2. Isha Rajesh Jadhav (Mah) 55.25, 3. Khushi Sadana Umesh (Mah) 55.49; 1500m: 1. Akhila Avuta (Tel) 4:45.31s, 2. Sejalben Babubhai Katar (Guj) 4:47.75, 3. Muskan (Raj) 4:53.88; High jump: 1. Pooja (Har) 1.76m, 2. Mohur Mukherjee (WB) 1.63, 3. Gowthami (Kar) 1.60; Triple jump: 1. Paveena Rajesh (TN) 11.93s, 2. Priti Lakra (Jha) 11.34, 3. Poonam (Raj) 10.96; Discus: 1. Riddhi (Har) 43.37m, 2. Amanat Kamboj (Pun) 43.36, 3. Nikita Kumari (Raj) 39.53.