Women’s World Boxing c’ships: Nikhat to take on Anakhanim, Lovlina drawn against Vanessa

Defending champion Nikhat Zareen will take on Azerbaijan’s Anakhanim Ismayilova in the round of 32 of the IBA’s Women’s World Boxing Championships which begins on March 15.

Lovlina Borgohain will begin her campaign in the 70-75kg category against Mexico’s Vanessa Citlalli Ortiz.

FIXTURES

Nikhat Zareen vs Ismayilova Anakhanim (AZE) - 48-50kg light fly

Sakshi vs Jose Maria Martinez (COL) - 50-52kg fly

Nitu Nitu vs Doyeon Kang (KOR) 45-48 KG

Preeti vs Hanna Lakotar (HUN) 52-54 kg

Manisha vs Tina Rahimi (AUS)/Makhliyo Khabibullaeva (UZB) 54-57 kg

Jasmine vs Ambos Beatrice Nyambega (TAN) 57-60 kg

Shashi Chopra vs Wanjiru Tresiah Mwangi (KEN) 60-63 kg Light Welter

Manju Bombariya vs Cara Wharerau (NZ) 63-66 kg

Shruti Yadav vs Pan Zhou (CHN) - 66-70 kg

Lovlina Borgohain vs Vanessa Citlalli Ortiz (MEX) 70-75 kg

Saweety vs Eda Yenilmez(TUR)/Viktoriya Kebikava (BLR) 75-81 kg

Nupur vs Abiola Jackman (GUY) 81+ kg