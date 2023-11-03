Netherlands and Afghanistan will take on each other in the ICC Cricket World Cup 2023 match at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Friday.
Here is a look at the predicted lineups for both teams.
NETHERLANDS vs SRI LANKA PREDICTED XI
NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Wesley Barresi, Colin Ackermann, Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Scott Edwards (wk/c), Logan van Beek, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Shariz Ahmed
AFGHANISTAN: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazhalhaq Farooqi
NETHERLANDS vs AFGHANISTAN DREAM11 PREDICTION
SQUADS
NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (wk/c), Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Wesley Barresi, Ryan Klein, Shariz Ahmad, Saqib Zulfiqar
AFGHANISTAN: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Riaz Hassan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran
Latest on Sportstar
- NED vs AFG head-to-head record in ODIs: Netherlands vs Afghanistan overall stats, most runs, wickets, World Cup results
- Netherlands vs Afghanistan Dream11 prediction, ICC World Cup 2023: NED vs AFG predicted playing XI, fantasy team, and squads
- Netherlands vs Afghanistan LIVE Streaming Info, World Cup 2023: When and where to watch NED vs AFG match today?
- World Cup 2023: With Champions Trophy qualification in sight, Dutch target watchful approach against Afghanistan
- NED vs AFG, ICC World Cup 2023: Afghanistan looks to continue winning momentum against flying Dutchmen
Comments
Follow Us
SHARE