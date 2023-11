Netherlands vs Afghanistan Dream11 prediction, ICC World Cup 2023: NED vs AFG predicted playing XI, fantasy team, and squads

Netherlands and Afghanistan will take on each other in the ICC Cricket World Cup 2023 match at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Friday.

Here is a look at the predicted lineups for both teams.

NETHERLANDS vs SRI LANKA PREDICTED XI

NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Wesley Barresi, Colin Ackermann, Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Scott Edwards (wk/c), Logan van Beek, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Shariz Ahmed

AFGHANISTAN: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazhalhaq Farooqi

NETHERLANDS vs AFGHANISTAN DREAM11 PREDICTION Wicketkeepers: Rahmanullah Gurbaz, Scott Edwards Batters: Rahmat Shah, Hasmatullah Shahidi, Wesley Barresi All-rounders: Azmatullah Omarzai, Logan van Beek, Bas de Leede Bowlers: Rashid Khan, Fazhalhaq Farooqi, Paul van Meekeren, Team composition: NED 5-6 AFG | Credits left: 11.0

SQUADS

NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (wk/c), Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Wesley Barresi, Ryan Klein, Shariz Ahmad, Saqib Zulfiqar

AFGHANISTAN: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Riaz Hassan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran