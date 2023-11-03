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Netherlands vs Afghanistan Dream11 prediction, ICC World Cup 2023: NED vs AFG predicted playing XI, fantasy team, and squads

NED vs AFG prediction, ICC Cricket World Cup 2023: Get the Dream11 fantasy tips, predicted XI, and squads for the CWC23 match between the Netherlands and Afghanistan.

Published : Nov 03, 2023 07:10 IST , CHENNAI - 1 MIN READ

Team Sportstar
Afghanistan’s captain Hashmatullah Shahidi during a practice session ahead of its match against Netherlands at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow.
Afghanistan’s captain Hashmatullah Shahidi during a practice session ahead of its match against Netherlands at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow. | Photo Credit: AFP
infoIcon

Afghanistan’s captain Hashmatullah Shahidi during a practice session ahead of its match against Netherlands at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow. | Photo Credit: AFP

Netherlands and Afghanistan will take on each other in the ICC Cricket World Cup 2023 match at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Friday.

Here is a look at the predicted lineups for both teams.

NETHERLANDS vs SRI LANKA PREDICTED XI

NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Wesley Barresi, Colin Ackermann, Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Scott Edwards (wk/c), Logan van Beek, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Shariz Ahmed

AFGHANISTAN: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazhalhaq Farooqi

NETHERLANDS vs AFGHANISTAN DREAM11 PREDICTION
Wicketkeepers: Rahmanullah Gurbaz, Scott Edwards
Batters: Rahmat Shah, Hasmatullah Shahidi, Wesley Barresi
All-rounders: Azmatullah Omarzai, Logan van Beek, Bas de Leede
Bowlers: Rashid Khan, Fazhalhaq Farooqi, Paul van Meekeren,
Team composition: NED 5-6 AFG | Credits left: 11.0

SQUADS

NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Sybrand Engelbrecht, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (wk/c), Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Wesley Barresi, Ryan Klein, Shariz Ahmad, Saqib Zulfiqar

AFGHANISTAN: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Ikram Alikhil(w), Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Riaz Hassan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran

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