Pakistan vs Bangladesh Dream11 Prediction, ICC World Cup 2023: PAK vs BAN predicted XI, fantasy team, squads

With a top four spot looking unlikely, Pakistan will play for pride against an out-of-sorts Bangladesh at the Eden Gardens in Kolkata on Tuesday.

Here’s a look at the predicted XIs for Pakistan vs Bangladesh:

PAKISTAN vs BANGLADESH PREDICTED LINEUPS

PAKISTAN: Abdullah Shafique, Imam-ul-Haq, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (w), Saud Shakeel, Iftikhar Ahmed, Salman Ali Agha, Usama Mir, Mohammad Wasim, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf.

BANGLADESH: Litton Das, Tanzid Hasan, Mehidy Hasan Miraz, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan (c), Mushfiqur Rahim (w), Mahmudullah, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam.

PAKISTAN vs BANGLADESH DREAM ELEVEN PREDICTION Wicket-Keepers: Mushfiqur Rahim, Muhammad Rizwan (c) Batters: Babar Azam, Abdullah Shafique, Mahmudullah All-rounders: Shakib al Hasan, Shadab Khan (vc), Iftikhar Ahmed Bowlers: Shaheen Afridi, Mushfiqur Rahim, Taskin Ahmed Team composition: PAK 6-5 BAN | Credits Left: 10

SQUADS

PAKISTAN: Abdullah Shafique, Imam-ul-Haq, Babar Azam(c), Mohammad Rizwan(w), Iftikhar Ahmed, Saud Shakeel, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Mohammad Wasim Jr, Haris Rauf, Usama Mir, Hasan Ali, Fakhar Zaman, Agha Salman

BANGLADESH: Litton Das, Tanzid Hasan, Mehidy Hasan Miraz, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan(c), Mushfiqur Rahim(w), Mahmudullah, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Nasum Ahmed, Towhid Hridoy, Hasan Mahmud, Tanzim Hasan Sakib