Pakistan vs South Africa Dream11 prediction, ICC World Cup 2023: PAK vs SA playing XI, fantasy team, and squads

Pakistan will face South Africa in its next ICC ODI World Cup league match at MA Chidambaram in Chennai on Friday.

LIVE | Pakistan vs South Africa ODI World Cup updates

Toss

Pakistan wins the toss and opts to bat first.

PAK vs SA Playing XI

Pakistan - Abdullah Shafique, Imam-ul-Haq, Babar Azam(c), Mohammad Rizwan(w), Saud Shakeel, Shadab Khan, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Mohammad Wasim Jr, Haris Rauf

South Africa - Quinton de Kock (wk), Temba Bavuma (c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Gerald Coetzee, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi

PAK vs SA DREAM11 FANTASY TEAM Wicketkeepers: Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Muhammad Rizwan Batters: Abdullah Shafique, David Miller All-rounders: Aiden Markram, Marco Jansen, Iftikhar Ahmed Bowlers: Kagisi Rabada, Tabraiz Shamsi, Usama Mir

SQUADS

PAKISTAN: Abdullah Shafique, Imam-ul-Haq, Babar Azam(c), Mohammad Rizwan(w), Saud Shakeel, Shadab Khan, Iftikhar Ahmed, Shaheen Afridi, Usama Mir, Hasan Ali, Haris Rauf, Mohammad Wasim Jr, Fakhar Zaman, Agha Salman, Mohammad Nawaz

SOUTH AFRICA: Quinton de Kock, Reeza Hendricks, Rassie van der Dussen, Aiden Markram(c), Heinrich Klaasen(w), David Miller, Marco Jansen, Gerald Coetzee, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lizaad Williams, Temba Bavuma, Andile Phehlukwayo, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi