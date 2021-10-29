T20 World Cup News News Afghanistan vs Pakistan, T20 World Cup 2021 LIVE Updates: AFG vs PAK Dream11 Prediction, Playing XI, Where to watch T20 World Cup 2021, PAK vs AFG Predicted Playing 11, Squad: A look at the predictions, Playing XI and squad list ahead of T20 WC AFG vs PAK. Team Sportstar Dubai 29 October, 2021 11:18 IST Team Pakistan - AP Team Sportstar Dubai 29 October, 2021 11:18 IST Pakistan meets Afghanistan in a T20 World Cup 2021 Super 12 game at the Dubai International Stadium on Friday.AFG vs PAK PLAYING XITo be announced at 7:30PM IST.AFG vs PAK PREDICTED 11Afghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad (wk), Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Asghar Afghan, Karim Janat, Gulbadin Naib, Rashid Khan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur RahmanREAD | AFG vs PAK, T20 World Cup 2021 Updates: Head-to-head stats, records Pakistan: Mohammad Rizwan (wk), Babar Azam (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Asif Ali, Shadab Khan, Imad Wasim, Hasan Ali, Haris Rauf, Shaheen AfridiAFG vs PAK DREAM11 FANTASY TEAMWicketkeeper – Mohammad Shahzad, Mohammad Rizwan (c)Batters – Najibullah Zadran, Babar Azam, Fakhar ZamanAll-rounders – Mohammad Hafeez, Shadab KhanBowlers – Rashid Khan (vc), Mujeeb Ur Rahman, Shaheen Afridi, Haris RaufTeam Composition: AFG 4:7 PAK Credits left: 0.0READ | New Zealand’s Martin Guptill an injury doubt for India clash AFG vs PAK SQUADSAfghanistan: Mohammad Nabi (c), Rahmanullah Gurbaz, Hazratullah Zazai, Usman Ghani, Mohammad Shahzad, Hashmatullah Shahidi, Asghar Afghan, Gulbadin Naib, Najibullah Zadran, Karim Janat, Rashid Khan, Mujeeb ur Rahman, Hamid Hassan, Farid Ahmed Malik, Naveen ul HaqReserves: Sharafuddin Ashraf, Samiullah Shinwari, Dawlat Zadran, Fazal Haq FarooqiPakistan: Babar Azam (c), Shadab Khan (vc), Asif Ali, Fakhar Zaman, Haider Ali, Haris Rauf, Hasan Ali, Imad Wasim, Mohammad Hafeez, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim Jnr, Sarfaraz Ahmed, Shaheen Shah Afridi, Shoaib MalikReserves: Khushdil Shah, Shahnawaz Dahani, Usman QadirWHERE TO WATCH TODAY'S MATCH in T20 WORLD CUP 2021 - AFG vs PAK?The T20 World Cup 2021 match between Afghanistan and Pakistan will be aired live on the Star Sports Network at 7:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar. Read more stories on News. For more updates, follow Sportstar on :