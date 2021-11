PAK vs NAM LIVE Updates, T20 World Cup 2021: Playing 11, Dream11 Prediction, Fantasy Team, Squads, Where to watch streaming

Pakistan is set to meet Namibia in a T20 World Cup 2021 Super 12 match at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi today.

PAK vs NAM PLAYING XI

To be announced at 7:00PM IST.

PAK vs NAM PREDICTED 11

Pakistan: Mohammad Rizwan (wk), Babar Azam (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Asif Ali, Imad Wasim, Shadab Khan, Hasan Ali, Shaheen Afridi, Haris Rauf

Namibia: Stephan Baard, Zane Green (wk), Craig Williams, Gerhard Erasmus (c), David Wiese, JJ Smit, Michael van Lingen, Jan Frylinck, Jan Nicol Loftie-Eaton, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz

PAK vs NAM DREAM11 FANTASY TEAM

Wicketkeeper – Mohammad Rizwan (c)

Batters – Babar Azam, Fakhar Zaman, Gerhard Erasmus

All-rounders – Imad Wasim (vc), Shadab Khan, JJ Smit, Jan Nicol Loftie-Eaton

Bowlers – Shaheen Afridi, Haris Rauf, Ruben Trumpelmann

Team Composition: PAK 7:4 NAM Credits left: 0.0

PAK vs NAM SQUADS

Pakistan: Mohammad Rizwan, Babar Azam (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Asif Ali, Shadab Khan, Imad Wasim, Hasan Ali, Haris Rauf, Shaheen Afridi, Haider Ali, Mohammad Wasim Jr, Mohammad Nawaz, Sarfaraz Ahmed

Namibia: Craig Williams, Michael van Lingen, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus (c), Zane Green, David Wiese, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Stephan Baard, Michau du Preez, Karl Birkenstock, Ben Shikongo

PAK vs NAM WIN PREDICTION

Pakistan (93%)

WHERE TO WATCH TODAY'S MATCH IN T20 WORLD CUP 2021 - PAK vs NAM?

The T20 World Cup 2021 match between Pakistan and Namibia will be aired live on the Star Sports Network at 7:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar.