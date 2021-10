South Africa vs Sri Lanka, T20 World Cup LIVE updates: SL vs SA Playing XIs, Dream11 Fantasy team, Toss info

South Africa will face Sri Lanka in its third Group 1 match of the 2021 T20 World Cup Super 12 stage in Sharjah on Saturday.

Here's a look at the predicted playing XIs from this match.

PREDICTED XI

South Africa: Quinton de Kock (w), Temba Bavuma (c), Aiden Markram, Rassie van der Dussen, David Miller, Heinrich Klaasen, Dwaine Pretorius, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Tabraiz Shamsi

Sri Lanka: Kusal Perera(w), Pathum Nissanka, Charith Asalanka, Avishka Fernando, Wanindu Hasaranga, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Lahiru Kumara, Maheesh Theekshana

FOLLOW THE MATCH HERE

SA vs SL DREAM11 FANTASY TEAM

Wicketkeeper – Quinton de Kock (C), Kusal Perera

Batters – Charith Asalanka, Rassie van der Dussen (VC), Aiden Markram, Temba Bavuma

All-rounders – Bhanuka Rajapaksa, Wanindu Hasaranga, Dwaine Pretorius

Bowlers – Anrich Nortje, Kagiso Rabada

Team Composition: SL 5:6 SA Credits left: 1.5

SQUADS

Sri Lanka: Kusal Perera (wk), Pathum Nissanka, Charith Asalanka, Avishka Fernando, Wanindu Hasaranga, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (c), Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Lahiru Kumara, Maheesh Theekshana, Akila Dananjaya, Dhananjaya de Silva, Dinesh Chandimal

South Africa: Temba Bavuma (c), Keshav Maharaj, Quinton de Kock (wk), Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen, Aiden Markram, David Miller, Wiaan Mulder, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, Rassie van der Dussen

WHERE TO WATCH TODAY'S MATCH?

The T20 World Cup 2021 match between South Africa and Sri Lanka will be aired live on the Star Sports Network at 3:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar.