BAN vs SL, T20 World Cup 2021 Playing XI, Dream11 Fantasy Team

Sri Lanka and Bangladesh face off at the Sharjah Cricket Ground for the third Super 12 contest of the T20 World Cup. It will be the 12th meeting between the two sides in T20 Internationals.

PREDICTED XI

Bangladesh: Mohammad Naim, Liton Das, Mahedi Hasan, Shakib Al Hasan, Nurul Hasan (wk), Afif Hossain, Mahmudullah (c), Mushfiqur Rahim, Mohammad Saifuddin, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Perera (wk), Charith Asalanka, Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Akila Dananjaya, Lahiru Kumara

PREVIEW - Sri Lanka banks on bowlers to come good against inconsistent Bangladesh

SQUADS

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Perera(w), Charith Asalanka, Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Akila Dananjaya, Binura Fernando, Dhananjaya de Silva, Dinesh Chandimal

Bangladesh: Mohammad Naim, Liton Das, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah(c), Afif Hossain, Nurul Hasan(w), Mohammad Saifuddin, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Shamim Hossain, Nasum Ahmed, Soumya Sarkar

WHERE TO WATCH TODAY'S MATCH?

The T20 World Cup 2021 match between Bangladesh and Sri Lanka will be aired live on the Star Sports Network at 3:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar.