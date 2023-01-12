IND vs SL Dream11 Prediction, 2nd ODI: India vs Sri Lanka predicted playing XI, top fantasy picks, squads

Team India and Sri Lanka will face off in the second ODI of the three-match series on Tuesday at the Eden Gardens in Kolkata
IND VS SL PREDICTED XI FOR THE SECOND ODI
India will mostly remain unchanged for the second ODI after winning comprehensively with team contributions in the first ODI on Tuesday at the Baraspara Cricket Stadium in Guwahati.
India Predicted XI: Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul (wk), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya (c), Axar Patel, Yuzvendra Chahal, Mohammed Shami, Mohammed Siraj, Umran Malik/Arshdeep Singh.
The Sri Lankan team is also unlikely to change much ahead of the second ODI in Kolkata.
Sri Lanka Predicted XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Charith Asalanka, Avishka Fernando, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Kasun Rajitha, Dunith Wellalage, Dilshan Madushanka, Chamika Karunaratne
IND VS SL DREAM11 PREDICTION
DREAM11 FANTASY TEAM PREDICTION
Wicketkeeper: K L Rahul
Batters: Rohit Sharma, Virat Kohli (C), Dasun Shanaka, Shubman Gill, Pathum Nissanka
All-rounders: Hardik Pandya, Dhananjaya de Silva
Bowlers: Kasun Rajitha, Mohammed Siraj, Umran Malik
Team Composition: SL 4:7 IND Credits Left: 12.0
THE SQUADS (FOR ODI)
India: Rohit Sharma (Captain), Hardik Pandya (vice-captain), Shubman Gill, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, KL Rahul (wk), Ishan Kishan (wk), Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umran Malik, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah*.
Sri Lanka: Dasun Shanaka (Captain), Kusal Mendis (vice-captain & wk), Pathum Nissanka, Avishka Fernando, Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Ashen Bandara, Maheesh Theekshana, Jeffrey Vandersay, Chamika Karunaratne, Dilshan Madushanka, Kasun Rajitha, Nuwanidu Fernando, Dunith Wellalage, Pramod Madushan, Lahiru Kumara.