India vs Bangladesh Dream11 Prediction, Asia Cup 2023: IND vs BAN Predicted XI, fantasy lineup, squads

India and Bangladesh will face off in the final match of the Super 4 stage of the Asia Cup 2023 at the R Premadasa Stadium in Colombo.

India has already qualified for the final having won two out of two matches in the final four while Bangladesh plays for pride after losses at the hands of Pakistan and Sri Lanka.

India Predicted XI: Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Ishan Kishan, KL Rahul, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj

Bangladesh Predicted XI: Mehidy Hasan Miraz, Mohammed Naim/Tanzid Hasan, Litton Das(wk), Shakib Al Hasan(c), Towhid Hridoy, Afif Hossain, Shamim Hossain, Nasum Ahmed, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Hasan Mahmud

IND vs BAN Dream11 Prediction Wicket-Keepers: KL Rahul, Ishan Kishan Batters: Virat Kohli, Shubman Gill, Rohit Sharma All-Rounders: Shakib Al Hasan, Hardik Pandya, Mehidy Hasan Miraz Bowlers: Jasprit Bumrah, Taskin Ahmed, Mohammed Siraj IND 8:3 BAN | Credits Left: 6.5

SQUADS

India: Rohit Sharma(c), Shubman Gill, Virat Kohli, Ishan Kishan, KL Rahul(w), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Mohammed Shami, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Shardul Thakur, Prasidh Krishna, Tilak Varma

Bangladesh: Mohammad Naim, Mehidy Hasan Miraz, Litton Das(w), Shakib Al Hasan(c), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Nasum Ahmed, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Hasan Mahmud, Mustafizur Rahman, Mahedi Hasan, Anamul Haque, Afif Hossain, Tanzid Hasan, Tanzim Hasan Sakib