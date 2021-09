CSK vs KKR Head to Head IPL 2021 phase 2: Full squads, key stats and records, where to watch

MS Dhoni's Chennai Super Kings will take on Eoin Morgan's Kolkata Knight Riders in Abu Dhabi on Sunday.

CSK vs KKR Head to Head

Span: 2008-2021

Matches: 25

Won: CSK - 16, KKR - 9

HS (CSK) vs KKR: 220

LS (CSK) vs KKR: 55 (8-overs)

HS (KKR) vs CSK: 202

LS (KKR) vs CSK: 61

Stars of the fixture (overall)

Rank Best Batsmen Teams Runs Scored 1. Suresh Raina CSK (2008-2014, 2018-Present 736 2. MS Dhoni CSK (2008-2014, 2018-Present) 499 3. Brendon McCullum KKR (2008-2010, 2012-2013) 346 Rank Best Bowlers Teams Wickets Taken 1. R Ashwin CSK (2008-2014) 16 2. Sunil Narine KKR (2012-Present) 16 3. Ravindra Jadeja CSK (2012-2015, 2018-Present) 15

STARS FROM LAST SEASON (IPL 2020)

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. Faf du Plessis CSK 449 2. Shubman Gill KKR 440 3. Eoin Morgan KKR 418 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Varun Chakaravarthy KKR 17 2. Sam Curran CSK 13 3. Deepak Chahar CSK 12

Where to watch today's match?

The IPL 2021 match between CSK and KKR will be aired live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD. The online streaming will be available on Hotstar.