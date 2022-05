CSK vs MI, IPL 2022 LIVE updates: Dream11 Fantasy Team Picks, Predicted XI, Toss at 7PM IST

Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at the Wankhede Stadium in Mumbai on Thursday in match number 59 of the Indian Premier League (IPL) 2022.

CSK VS MI DREAM11 FANTASY PREDICTION

Wicketkeeper: Ishan Kishan

Batters: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway (c), Shivam Dube, Tilak Varma

All-rounders: Moeen Ali (vc), Kieron Pollard

Bowlers: Dwayne Bravo, Maheesh Theekshana, Mukesh Choudhary, Jasprit Bumrah

Team Composition: CSK 7:4 MI Credits Left: 0.5

CSK VS MI PREDICTED XI

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Shivam Dube, Ambati Rayudu, Robin Uthappa, MS Dhoni (c/wk), Moeen Ali, Dwayne Bravo, Maheesh Theekshana, Mukesh Choudhary, Simarjeet Singh.

Mumbai Indians: Rohit Sharma (c), Ishan Kishan (wk), Dewald Brevis, Tilak Varma, Tim David, Kieron Pollard, Hrithik Shokeen, Daniel Sams, Kumar Kartikeya, Jasprit Bumrah, Riley Meredith.

CSK VS MI HEAD-TO-HEAD STATS

Total matches: 33

Chennai Super Kings won: 14

Mumbai Indians won: 19

Last five matches: CSK won 3; MI won 2

Last meeting: Mumbai Indians 155/7 (20) lost to Chennai Super Kings 156/7 (20) by three wickets.

Highest score (CSK) vs MI: CSK 218/4 (20) lost to MI 219/6 (20) by four wickets. (May 1, 2021)

Lowest score (CSK) vs MI: CSK 79 all out (15.2) lost to MI 139/5 (20) by 60 runs. (May 5, 2013)

Highest score (MI) vs CSK: MI 219/6 (20) beat CSK 218/4 (20) by four wickets. (May 1, 2021)

Lowest score (MI) vs CSK: MI 136/8 (20) lost to CSK 156/6 (20) by 20 runs. (September 19, 2021)

CSK VS MI - MOST RUNS & WICKETS

Rank Batters Team Runs 1 Suresh Raina CSK 710 2 Rohit Sharma MI 661 3 MS Dhoni CSK 617 Rank Bowlers Team(s) Wickets 1 Dwayne Bravo MI, CSK 35 2 Lasith Malinga MI 31 3 Harbhajan Singh MI, CSK 26

MI VS CSK FULL SQUADS

Mumbai Indians: Rohit Sharma (c), Jasprit Bumrah, Kieron Pollard, Suryakumar Yadav (injured), Ishan Kishan (wk), Dewald Brevis, Basil Thampi, Murugan Ashwin, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, N Tilak Varma, Sanjay Yadav, Jofra Archer, Daniel Sams, Tristan Stubbs, Tim David, Riley Meredith, Kumar Kartikeya Singh, Anmolpreet Singh, Ramandeep Singh, Rahul Buddhi, Hrithik Shokeen, Arjun Tendulkar, Aryan Juyal (wk), Fabian Allen

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Ambati Rayudu, Moeen Ali, MS Dhoni (c) (wk), Ravindra Jadeja (injured), Shivam Dube, Deepak Chahar (injured), Dwayne Bravo, Robin Uthappa, KM Asif, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana, N Jagadeesan (wk), Hari Nishaanth, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, Simarjeet Singh, Rajvardhan Hangargekar, Bhagath Varma, Prashant Solanki, Chris Jordan, Dwaine Pretorius, Devon Conway (wk), Matheesha Pathirana, Mitchell Santner

