CSK vs PBKS Predicted Playing 11 live, Dream11 Prediction, Toss updates, Squad news, head to head, live streaming online

Here are the head-to-head stats for the eighth match of the Indian Premier League (IPL) 2022 between Chennai Super Kings and Punjab Kings.

Dream11 Team Wicketkeeper: B. Rajapaksa Batters: Robin Uthappa, Shikhar Dhawan, Ambati Rayudu All-rounders: Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Liam Livingstone, Odean Smith Bowlers: Dwayne Bravo, K. Rabada, R. Chahar CSK 5: 6 PBKS Credits left: 0.5

All-time head-to-head: Overall: 25, CSK:15, PBKS: 10 (includes win in Super Over)

HS (CSK) vs PBKS: 240/5

LS (CSK) vs PBKS: 116/9

HS (PBKS) vs CSK: 231/4

LS (PBKS) vs CSK: 92/8

Last 5 games H2H: CSK: 3, PBKS: 2

Last H2H: PBKS won by six wickets, CSK 134/6 (20) - 139/4 (13) PBKS

IPL 2022 CSK vs PBKS Preview: Wounded teams looking for a healing win

Rank Best Batters Team Runs Scored 1. Suresh Raina CSK 713 2. Faf Du Plessis CSK 547 3. MS Dhoni CSK 537 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. R Ashwin CSK, PBKS 17 2. Dwayne Bravo CSK 15 3. Albie Morkel CSK 12

FULL SQUADS

CHENNAI SUPER KINGS FULL SQUAD

Ravindra Jadeja (C), MS Dhoni (wk), Moeen Ali, Ruturaj Gaikwad, Dwayne Bravo, Ambati Rayudu, Robin Uthappa, Deepak Chahar, KM Asif, Tushar Deshpande, KM Asif, Shivam Dube, Maheesh Theekshana, Rajvardhan Hangargekar, Samarjeet Singh, Devon Conway, Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Subhranshu Senapati, Adam Milne, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, C Hari Nishaanth, N Jagadeesan, Chris Jordan, K Bhagath Varma.l.

PUNJAB KINGS FULL SQUAD

Mayank Agarwal (C), Shikhar Dhawan, Arshdeep Singh, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Rahul Chahar, Harpreet Brar, Shahrukh Khan, Prabhsimran Singh, Jitesh Sharma, Ishan Porel, Liam Livingstone, Odeon Smith, Sandeep Sharma, Raj Angad Bawa, Rishi Dhawan, Prerak Mankad, Vaibhav Arora, Writtick Chatterjee, Baltej Dhanda, Ansh Patel, Nathan Ellis, Atharva Taide, Bhanuka Rajapaksa, Benny Howell