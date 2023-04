CSK vs SRH Dream11 Prediction, IPL 2023 fantasy picks: Playing XI, Impact Player, Chennai vs Hyderabad squads

Chennai Super Kings takes on Sunrisers Hyderabad in the 29th match of the IPL at the MA Chidambaram Stadium in Chennai.

Here are the Dream 11, Predicted Playing 11 and full squads of both teams.

CSK vs SRH IPL 2023 Dream 11 Prediction Wicket-keeper: MS Dhoni (C) Batters: Ajinkya Rahane, Rahul Tripathi, Harry Brook, Ruturaj Gaikwad All-rounders: Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Aiden Markram (VC), Marco Jansen Bowlers: Tushar Deshpande, Mayank Markande

Chennai Super Kings (CSK) Predicted Playing XI:

Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Ajinkya Rahane, Shivam Dube, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (C&WK), Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Akash Singh

Chennai Super Kings (CSK) Impact Players:

Mitchell Santner, Rajvardhan Hangargekar, Ben Stokes

Sunrisers Hyderabad (SRH) Predicted Playing XI:

Harry Brook, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram (C), Abhishek Sharma, Heinrich Klaasen (WK), Washington Sundar, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Mayank Markande

Sunrisers Hyderabad (SRH) Impact Players:

Abdul Samad, Glenn Phillips, Umran Malik, Anmolpreet Singh

Squads:

Chennai Super Kings Squad: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Ajinkya Rahane, Shivam Dube, Ambati Rayudu, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w/c), Maheesh Theekshana, Tushar Deshpande, Matheesha Pathirana, Akash Singh, Dwaine Pretorius, Subhranshu Senapati, Shaik Rasheed, RS Hangargekar, Mitchell Santner, Ajay Jadav Mandal, Simarjeet Singh, Prashant Solanki, Bhagath Varma, Nishant Sindhu

Sunrisers Hyderabad Squad: Harry Brook, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram(c), Abhishek Sharma, Heinrich Klaasen(w), Abdul Samad, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, Mayank Markande, T Natarajan, Washington Sundar, Vivrant Sharma, Umran Malik, Mayank Dagar, Akeal Hosein, Glenn Phillips, Adil Rashid, Samarth Vyas, Anmolpreet Singh, Upendra Yadav, Kartik Tyagi, Sanvir Singh, Fazalhaq Farooqi, Nitish Reddy