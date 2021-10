DC vs CSK Predicted Playing 11 Today's Match, IPL 2021 live: Dhoni's Chennai faces Pant's Delhi

Rishabh Pant's Delhi Capitals will take on MS Dhoni’s Chennai Super Kings in Qualifier 1 in Dubai tonight.

PREDICTED 11

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Faf du Plessis, Moeen Ali, Suresh Raina, Ambati Rayudu, MS Dhoni (c/wk), Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Shardul Thakur, KM Asif, Josh Hazlewood

Delhi Capitals: Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Steven Smith, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (w/c), Shimron Hetmyer, Axar Patel, Ravichandran Ashwin, Kagiso Rabada, Avesh Khan, Anrich Nortje

SQUADS Team DC Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (c), Marcus Stoinis, Shimron Hetmyer, Axar Patel, Ravichandran Ashwin, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Avesh Khan, Ishant Sharma, Ajinkya Rahane, Amit Mishra, Umesh Yadav, Steven Smith, Sam Billings, Lukman Meriwala, Tom Curran, Ben Dwarshuis, Praveen Dubey, Vishnu Vinod, Kulwant Khejroliya, Lalit Yadav, Ripal Patel Team CSK Ruturaj Gaikwad, Faf du Plessis, Suresh Raina, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (c), Sam Curran, Dwayne Bravo, Shardul Thakur, Deepak Chahar, Imran Tahir, Robin Uthappa, Cheteshwar Pujara, Karn Sharma, Moeen Ali, Jason Behrendorff, Krishnappa Gowtham, Lungi Ngidi, Mitchell Santner, Ravisrinivasan Sai Kishore, Hari Nishanth, N Jagadeesan, KM Asif, Harishankar Reddy, Bhagath Varma

WHERE TO WATCH TONIGHT'S MATCH?

The IPL 2021 match between CSK and DC will be aired on the Star Sports Network - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD at 7:30pm. The live streaming will be available on Hotstar.