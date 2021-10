CSK vs PBKS Head to Head IPL 2021 phase 2 Live: Full squads, key stats and records, where to watch

MS Dhoni’s Chennai Super Kings will take on KL Rahul's Punjab Kings at the Dubai International Cricket Stadium on Thursday.

Span: 2008-2020

Matches: 25

Won: CSK- 16, PBKS- 9

HS (CSK) vs PBKS- 240

LS (CSK) vs PBKS- 107

HS (PBKS) vs CSK- 231

LS (PBKS) vs CSK- 92

ALL TIME STAR PERFORMERS

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. Suresh Raina CSK 719 2. MS Dhoni CSK 525 3. Faf Du Plessis CSK 517 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Ravichandran Ashwin (DC) CSK 18 2. Dwayne Bravo CSK 15 3. Albie Morkel CSK 12

STARS FROM LAST SEASON (IPL 2020)

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. KL Rahul PBKS 670 2. Ruturaj Gaikwad PBKS 521 3. Faf Du Plessis CSK 470 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Mohammad Shami PBKS 30 2. Sam Curran CSK 13 3. Ravi Bishnoi PBKS 12

Where to watch tonight's match?

The IPL 2021 match between CSK AND PBKS will be aired live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD at 3:30pm. The online streaming will be available on Disney+ Hotstar.