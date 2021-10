MI vs RR Predicted Playing 11, IPL 2021 Today's Match live updates: Rohit's Mumbai vs Samson's Rajasthan

Rohit's Mumbai Indians (MI) will take on Rajasthan Royals (RR) today.

Mumbai Indians Predicted 11

MI Predicted 11

1) Quinton de Kock (WK)

2) Rohit Sharma (C)

3) Suryakumar Yadav

4) Ishan Kishan

5) Kieron Pollard

6) Hardik Pandya

7) Krunal Pandya

8) Jayant Yadav

9) Rahul Chahar

10) Jasprit Bumrah

11) Trent Boult

Rajasthan Royals Predicted 11

RR Predicted 11

1) Evin Lewis

2) Yashasvi Jaiswal

3) Sanju Samson (C/WK)

4) Shivam Dube

5) David Miller

6) Riyan Parag

7) Rahul Tewatia

8) Chris Morris

9) Shreyas Gopal

10) Mustafizur Rahman

11) Chetan Sakariya

Where to watch tonight's match?

The IPL 2021 match between RR and MI will be aired live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD at 7:30pm. The online streaming will be available on Disney+ Hotstar.