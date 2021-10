SRH vs MI, IPL 2021 live Updates: Head to head stats, squads, key players, where to watch

Rohit Sharma's Mumbai Indians takes on Kane Williamson's Sunrisers Hyderabad in Abu Dhabi on Friday.



Matches: 17

Won: MI-9, SRH- 8

HS (MI) vs SRH: 208

LS (MI) vs SRH: 87

HS (SRH) vs MI: 178

LS (SRH) vs MI: 96

Where to watch today's match?

The IPL 2021 match between RCB and SRH will be aired live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD at 7:30pm. The online streaming will be available on Hotstar.

STARS FROM THE FIXTURE

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. David Warner SRH (2014 - Present) 524 2. Shikhar Dhawan SRH (2014-2018) 436 3. Kieron Pollard MI (2010-Present) 418 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Bhuvneshwar Kumar SRH (2014-Present) 16 2. Lasith Malinga MI (2008- 2020) 13 3. Jasprit Bumrah MI (2013 - Present) 13

STARS FROM LAST SEASON

Rank Best Batsmen Team Runs Scored 1. David Warner SRH 548 2. Ishan Kishan MI 516 3. Quinton de Kock SRH 503 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Jasprit Bumrah MI 27 2. Trent Boult MI 25 3. Rashid Khan SRH 20