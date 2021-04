LIVE PBKS (KXIP) vs KKR IPL 2021 Match Prediction Playing 11 Streaming Updates: Who will win today's match Punjab vs Kolkata

Kolkata Knight Riders (KKR) will take on Punjab Kings (PBKS), previously known as Kings XI Punjab (KXIP), in match 21 of the 2021 IPL at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on Monday.

Punjab Kings Predicted XI

1) KL Rahul (C/WK)

2) Mayank Agarwal

3) Chris Gayle

4) Nicholas Pooran

5) Deepak Hooda

6) Moises Henriques

7) Shahrukh Khan

8) Jhye Richardson

9) Mohammed Shami

10) Arshdeep Singh

11) Ravi Bishnoi

Kolkata Knight Riders Predicted XI

1) Nitish Rana

2) Shubman Gill

3) Rahul Tripathi

4) Eoin Morgan (C)

5) Dinesh Karthik (WK)

6) Sunil Narine

7) Andre Russell

8) Pat Cummins

9) Harbhajan Singh

10) Varun Chakravarthy

11) Shivam Mavi

Squads:

PBKS Squad: KL Rahul(w/c), Mayank Agarwal, Chris Gayle, Nicholas Pooran, Deepak Hooda, Moises Henriques, Shahrukh Khan, Fabian Allen, Mohammed Shami, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh, Murugan Ashwin, Mandeep Singh, Chris Jordan, Dawid Malan, Jalaj Saxena, Sarfaraz Khan, Saurabh Kumar, Jhye Richardson, Ishan Porel, Riley Meredith, Utkarsh Singh, Darshan Nalkande, Prabhsimran Singh, Harpreet Brar

KKR Squad: Nitish Rana, Shubman Gill, Rahul Tripathi, Sunil Narine, Eoin Morgan(c), Dinesh Karthik(w), Andre Russell, Pat Cummins, Shivam Mavi, Prasidh Krishna, Varun Chakravarthy, Shakib Al Hasan, Ben Cutting, Karun Nair, Pawan Negi, Harbhajan Singh, Kuldeep Yadav, Gurkeerat Singh Mann, Sheldon Jackson, Sandeep Warrier, Tim Seifert, Lockie Ferguson, Rinku Singh, Venkatesh Iyer, Kamlesh Nagarkoti, Vaibhav Arora

When: Monday, April 26, 2021

WHAT TIME DOES TODAY'S IPL 2021 MATCH - PBKS vs KKR START?

Match 21 of IPL 2021 between Punjab Kings (Kings XI Punjab) vs Kolkata Knight Riders begins at 7:30 PM IST Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.

WHAT TIME DOES TODAY'S IPL 2021 MATCH PBKS vs KKR TOSS HAPPEN?

The toss between PBKS vs KKR will happen at 07:00 PM IST

WHERE TO WATCH IPL MATCH LIVE STREAMING TV, ONLINE TELECAST - PBKS KXIP vs KKR LIVE?

IPL 2021 will be aired Live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD. It will be streamed live on Hotstar.