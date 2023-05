KKR vs PBKS Dream11 prediction, IPL 2023: Playing XI, Impact Player, Fantasy team picks, Kolkata vs Punjab squads today

Kolkata Knight Riders hosts Chennai Super Kings in the 53rd match of IPL 2023 at the Eden Gardens in Kolkata on Monday.

Here is a look at the predicted XIs with the Impact Player rule also enabling teams to carry two teamsheets for the toss.

Kolkata Knight Riders Predicted XI

KKR Predicted XI (batting first): Jason Roy, Rahmanullah Gurbaz (wk), Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Rinku Singh, Andre Russell, Shardul Thakur, Sunil Narine, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy,

KKR predicted XI (bowling first): Rahmanullah Gurbaz (wk), Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Rinku Singh, Andre Russell, Shardul Thakur, Sunil Narine, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy, Suyash Sharma/Anukul Roy

KKR Impact Player options: Suyash Sharma, Jason Roy, Anukul Roy, David Wiese, Mandeep Singh

Punjab Kings Predicted XI

PBKS Predicted XI (batting first): Shikhar Dhawan, Prabhsimran Singh, Matthew Short/Sikandar Raza, Liam Livingstone, Jitesh Sharma (wk), Sam Curran, M Shahrukh Khan, Rishi Dhawan, Harpreet Brar, Rahul Chahar, Arshdeep Singh

PBKS Predicted XI (bowling first): Shikhar Dhawan, Matthew Short/Sikandar Raza, Liam Livingstone, Jitesh Sharma (wk), Sam Curran, M Shahrukh Khan, Rishi Dhawan, Harpreet Brar, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Nathan Ellis/Kagiso Rabada.

PBKS Impact Player options: Atharva Taide, Matt Short, Nathan Ellis, Shivam Singh, Harpeet Bhatia

KKR vs PBKS IPL 2023 Dream11 prediction Wicketkeeper: Jitesh Sharma, Rahmanullah Gurbaz Batters: Shikhar Dhawan (c), Nitish Rana, Rinku Singh, All-rounders: Sam Curran, Liam Livingstone, Andre Russell, Shardul Thakur Bowlers: Varun Chakaravarthy (vc), Arshdeep Singh Team Composition: KKR 6:5 PBKS | Credits Left: 8

KKR vs CSK IPL 2023 squads

Kolkata Knight Riders: Jason Roy, Litton Das(w), Venkatesh Iyer, Nitish Rana(c), Mandeep Singh, Andre Russell, Rinku Singh, Sunil Narine, Kulwant Khejroliya, Umesh Yadav, Varun Chakaravarthy, Anukul Roy, Tim Southee, David Wiese, Shardul Thakur, Lockie Ferguson, N Jagadeesan, Rahmanullah Gurbaz, Vaibhav Arora, Harshit Rana, Suyash Sharma, Aarya Desai

Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Shikhar Dhawan(c), Matthew Short, Liam Livingstone, Jitesh Sharma(w), Sam Curran, Shahrukh Khan, Harpreet Brar, Rishi Dhawan, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Nathan Ellis, Sikandar Raza, Atharva Taide, Mohit Rathee, Shivam Singh, Kagiso Rabada, Harpreet Singh Bhatia, Bhanuka Rajapaksa, Baltej Singh, Vidhwath Kaverappa, Gurnoor Brar