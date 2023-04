LSG vs SRH Dream11 Prediction, IPL 2023: Toss, Playing XI updates, Impact Player picks, Lucknow vs Hyderabad squads for today

Lucknow Super Giants faces Sunrisers Hyderabad in the Indian Premier League (IPL) 2023 match at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow on Friday.

Here is a look at the probable predicted XIs with the new Impact Player rule also enabling the opportunity for teams to carry two teamsheets for the toss.

LSG vs SRH IPL 2023 Predicted XI

Lucknow Super Giants

LSG predicted XI (batting first): KL Rahul, Quinton de Kock, Deepak Hooda, Krunal Pandya, Marcus Stoinis/Kyle Mayers, Nicholas Pooran, Ayush Badoni, K Gowtham, Mark Wood, Jaydev Unadkat/Yash Thakur, Ravi Bishnoi.

LSG predicted XI (bowling first): KL Rahul, Quinton de Kock, Deepak Hooda, Krunal Pandya, Marcus Stoinis/Kyle Mayers, Nicholas Pooran, K Gowtham, Mark Wood, Jaydev Unadkat/Yash Thakur, Ravi Bishmoi, Avesh Khan.

Impact Player Options: Ayush Badoni, K Gowtham, Prerak Mankad, Amit Mishra, Daniel Sams.

Sunrisers Hyderabad

SRH predicted XI (batting first): Abhishek Sharma, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram, Harry Brook, Washington Sundar, Heinrich Klaasen, Abdul Samad, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik.

SRH predicted XI (bowling first): Abhishek Sharma, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram, Harry Brook, Washington Sundar, Heinrich Klaasen, Abdul Samad/Kartik Tyagi, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik.

Impact Player Options: Mayank Dagar, Upendra Yadav, Glenn Phillips, Kartik Tyagi, Abdul Samad.

LSG vs SRH IPL 2023 Dream11 prediction Wicketkeeper: Quinton de Kock (c), Nicholas Pooran Batters: Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Harry Brook All-rounders: Washington Sundar, Kyle Mayers Bowlers: Umran Malik (vc), T Natarajan, Mark Wood, Ravi Bishnoi Team Composition: LSG 5:6 SRH Credits Left: 10.5

LSG vs SRH squads

Lucknow Super Giants: KL Rahul(c), Kyle Mayers, Deepak Hooda, Krunal Pandya, Marcus Stoinis, Nicholas Pooran(w), Krishnappa Gowtham, Mark Wood, Ravi Bishnoi, Yash Thakur, Avesh Khan, Ayush Badoni, Quinton de Kock, Jaydev Unadkat, Amit Mishra, Prerak Mankad, Daniel Sams, Manan Vohra, Swapnil Singh, Naveen-ul-Haq, Romario Shepherd, Yudhvir Singh Charak, Karan Sharma, Mayank Yadav

Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram(c), Heinrich Klaasen(w), Washington Sundar, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, T Natarajan, Fazalhaq Farooqi, Abdul Samad, Upendra Yadav, Glenn Phillips, Mayank Markande, Harry Brook, Akeal Hosein, Mayank Dagar, Vivrant Sharma, Marco Jansen, Samarth Vyas, Anmolpreet Singh, Kartik Tyagi, Sanvir Singh, Nitish Reddy