MI vs RR, IPL 2023: Head-to-Head, records, stats ahead of Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Rajasthan Royals will look to reclaim the top spot at the IPL points table from Gujarat Titans as it takes on Mumbai Indians at the Wankhede Stadium in Mumbai.

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals H2H Record Total Matches: 27 Mumbai Indians: 14 Rajasthan Royals: 12 NR: 1

MI vs RR Record at Wankhede

Matches: 7

MI: 4

RR: 3

MI Record at Wankhede

Played: 72

Won: 44

Lost: 28

NR: 0

RR Record at Wankhede

Played: 18

Won: 9

Lost: 9

Squads:

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Devdutt Padikkal, Sanju Samson(w/c), Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Ravichandran Ashwin, Jason Holder, Trent Boult, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal, Abdul Basith, Akash Vasisht, Donavon Ferreira, Murugan Ashwin, KM Asif, Riyan Parag, Joe Root, Adam Zampa, Navdeep Saini, KC Cariappa, Obed McCoy, Kuldip Yadav, Kuldeep Sen, Kunal Singh Rathore

Mumbai Indians: Rohit Sharma(c), Ishan Kishan(w), Cameron Green, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Tim David, Nehal Wadhera, Arjun Tendulkar, Hrithik Shokeen, Piyush Chawla, Jason Behrendorff, Riley Meredith, Ramandeep Singh, Kumar Kartikeya, Shams Mulani, Vishnu Vinod, Duan Jansen, Sandeep Warrier, Jofra Archer, Akash Madhwal, Arshad Khan, Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Raghav Goyal