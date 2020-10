RCB vs SRH Predicted Playing 11, Dream 11 IPL 2020 Head to Head Record Live Updates: Kohli's RCB aims to seal playoff berth; SRH eyes survival

Virat Kohli's Royal Challengers Bangalore will take on David Warner's Sunrisers Hyderabad in Match 52 of IPL 2020 at the Sharjah Cricket Stadium, in Sharjah at 7:30 PM, on Saturday.

The Preview

After two crushing defeats, RCB looks to seal the IPL playoffs spot when it meets Sunrisers Hyderabad in Sharjah on Saturday.

Royal Challengers Bangalore Predicted XI

1. Aaron Finch (Overseas)

2. Devdutt Padikkal

3. Virat Kohli (C)

4. A. B. de Villiers (Overseas/Wk)

5. Shivam Dube

6. Moeen Ali (Overseas)

7. Chris Morris (Overseas)

8. Washington Sundar

9. Yuzvendra Chahal

10. Umesh Yadav

11. Navdeep Saini

IPL 2020 Points Table Today

TEAMS P W L Points NRR Mumbai Indians 12 8 4 16 +1.186 Royal Challengers Bangalore 12 7 5 14 +0.048 Delhi Capitals 12 7 5 14 +0.030 Kings XI Punjab 13 6 7 12 -0.133 Rajasthan Royals 13 6 7 12 -0.377 Kolkata Knight Riders 13 6 7 12 -0.467 Sunrisers Hyderabad 12 5 7 10 +0.396 Chennai Super Kings 13 5 8 10 -0.532

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

1. David Warner (C/Overseas)

2. Jonny Bairstow (Overseas)

3. Wriddhiman Saha (Wk)

4. Manish Pandey

5. Virat Singh

6. Mitchell Marsh (Overseas)

7. Vijay Shankar

8. Rashid Khan (Overseas)

9. Bhuvneshwar Kumar

10. Siddarth Kaul

11. Khaleel Ahmed

The Squads

Royal Challengers Bangalore: Aaron Finch, Devdutt Padikkal, Parthiv Patel, Virat Kohli, AB de Villiers, Gurkeerat Singh, Shivam Dube, Chris Morris, Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Navdeep Saini, Dale Steyn, Yuzvendra Chahal, Adam Zampa, Isuru Udana, Moeen Ali, Josh Philippe, Pawan Negi, Pavan Deshpande, Mohammad Siraj, Umesh Yadav.

Sunrisers Hyderabad: David Warner (Captain), Jonny Bairstow, Kane Williamson, Manish Pandey, Shreevats Goswami, Virat Singh, Priyam Garg, Wriddhiman Saha, Abdul Samad, Vijay Shankar, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Jason Holder, Abhishek Sharma, B Sandeep, Sanjay Yadav, Fabian Allen, Prithvi Raj Yarra, Khaleel Ahmed, Sandeep Sharma, Shahbaz Nadeem, Siddharth Kaul, Billy Stanlake, T Natarajan, Basil Thampi.

Match Details

Match No. 52: Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad.

Venue: Sharjah Cricket Stadium.

Date: October 31, Saturday.

Time: 7:30 p.m.