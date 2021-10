RR vs CSK, IPL 2021 LIVE: Playing XI prediction, fantasy picks

Rajasthan Royals (RR) will square off against Chennai Super Kings (CSK) in IPL 2021 in Abu Dhabi on Saturday.

PREDICTED XI

Rajasthan Royals: Evin Lewis, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson (c,wk), Liam Livingstone, Mahipal Lomror, Rahul Tewatia, Riyan Parag/Anuj Rawat, Chris Morris/Gerald Coetzee, Mustafizur Rahman, Kartik Tyagi, Chetan Sakariya

Chennai Super Kings: Faf du Plessis, Ruturaj Gaikwad, Moeen Ali, Suresh Raina, Ambati Rayudu, MS Dhoni (c,wk), Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Shardul Thakur, Deepak Chahar, Josh Hazlewood

RR vs CSK DREAM 11 PREDICTION

Rajasthan: 4/7 | Chennai: 7/7

Wicketkeeper: Sanju Samson

Batters: Ambati Rayudu, Faf du Plessis, Evin Lewis, Ruturaj Gaikwad

All-rounders: Ravindra Jadeja (c), Dwayne Bravo (vc), Mahipal Lomror

Bowlers: Josh Hazlewood, Mustafizur Rahman, Shardul Thakur

Credits left: 0.0

Where to watch today's match?

The IPL 2021 match between RR and CSK will be aired live on the Star Sports Network - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD at 7:30pm. The live streaming will be available on Hotstar.