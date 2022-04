SRH vs KKR Dream11 Prediction, Playing 11, Toss and head-to-head stats: Sunrisers Hyderabad takes on Kolkata Knight Riders

Predicted Playing XIs:

SunRisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Kane Williamson (c), Rahul Tripathi, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Shashank Singh, Jagadeesha Suchith, Bhuvneshwar Kumar, Marco Jansen, Umran Malik, T Natarajan

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Venkatesh Iyer, Shreyas Iyer (c), Sam Billings, Nitish Rana, Andre Russell, Sunil Narine, Pat Cummins, Umesh Yadav, Rasikh Salam, Varun Chakravarthy

When will the Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL match start?

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL match will start at 7:30 PM IST, on Friday, April 15.

Where can you watch Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL match on TV in India?

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL match will be aired live on Star Sports 1 and Star Sports 1HD, Star Sports Select 1, and Star Sports Select 1HD.

Where can you live stream the Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL match in India?

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders IPL match will be streamed live on Disney + Hotstar app.