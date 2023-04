SRH vs PBKS Dream11 Prediction, IPL 2023: Playing XI updates, Impact Player picks, Hyderabad vs Punjab squads for today

Sunrisers Hyderabad takes on Punjab Kings in the Indian Premier League (IPL) 2023 match at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad on Sunday.

Here is a look at the probable predicted XIs with the new Impact Player rule also enabling the opportunity for teams to carry two teamsheets for the toss.

Sunrisers Hyderabad

SRH predicted XI (batting first): Anmolpreet Singh (wk), Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram (c), Harry Brook, Abdul Samad, Washington Sundar, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, T Natarajan

SRH predicted XI (bowling first): Anmolpreet Singh (wk), Rahul Tripathi, Aiden Markram (capt.), Harry Brook, Abdul Samad, Washington Sundar, Marco Jansen, Adil Rashid, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, T Natarajan

Impact Player options: Mayank Agarwal, Upendra Yadav, Marco Jansen, Mayank Dagar, Kartik Tyagi.

Punab Kings

PBKS predicted XI (batting first): Prabhsimran Singh, Shikhar Dhawan (c), Bhanuka Rajapaksa, Jitesh Sharma (wk), Sikandar Raza, Sam Curran, Shahrukh Khan, Nathan Ellis, Harpreet Brar, Rahul Chahar, Arshdeep Singh

PBKS predicted XI (bowling first): Prabhsimran Singh, Shikhar Dhawan (c), Jitesh Sharma (wk), Sikandar Raza, Sam Curran, Shahrukh Khan, Harpreet Brar, Rishi Dhawan, Nathan Ellis, Rahul Chahar, Arshdeep Singh

Impact Player options: Rishi Dhawan, Bhanuka Rajapaksa, Harpreet Bhatia, Mohit Rathee, Atharva Taide.

SRH vs PBKS IPL 2023 Dream11 prediction Wicketkeeper: Jitesh Sharma, Prabhsimran Singh Batters: Shikhar Dhawan (c), Rahul Tripathi, Abdul Samad All-rounders: Sam Curran, Washington Sundar (vc) Bowlers: Arshdeep Singh, Umran Malik, Abdul Rashid, Nathan Ellis Team Composition: SRH 6:5 PBKS Credits Left: 15.5

SRH vs PBKS squads

Sunrisers Hyderabad: Mayank Agarwal, Anmolpreet Singh(w), Rahul Tripathi, Aiden Markram(c), Harry Brook, Washington Sundar, Abdul Samad, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Umran Malik, Adil Rashid, Heinrich Klaasen, Fazalhaq Farooqi, Mayank Markande, Mayank Dagar, Marco Jansen, Abhishek Sharma, Upendra Yadav, Glenn Phillips, Akeal Hosein, Vivrant Sharma, Nitish Reddy, Sanvir Singh, Kartik Tyagi, Samarth Vyas

Punjab Kings: Shikhar Dhawan(c), Prabhsimran Singh, Bhanuka Rajapaksa, Jitesh Sharma(w), Shahrukh Khan, Sam Curran, Sikandar Raza, Nathan Ellis, Harpreet Brar, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Rishi Dhawan, Atharva Taide, Harpreet Singh Bhatia, Matthew Short, Mohit Rathee, Kagiso Rabada, Vidhwath Kaverappa, Baltej Singh, Gurnoor Brar, Raj Bawa, Shivam Singh