SA vs IND Dream11 prediction, 2nd ODI: Playing XI info, squads, fantasy team for India vs South Africa match

After winning the first match in a comfortable fashion, India faces South Africa in the second ODI of the three-match series set to be played at the St George’s Oval Stadium in Port Elizabeth on Tuesday.

Here’s a look at the predicted XIs for India vs South Africa today:

India vs South Africa Predicted Playing XIs

India Predicted XI: Ruturaj Gaikwad, Sai Sudharsan, Sanju Samson, KL Rahul, Rinku Singh/ Rajat Patidar, Washington Sundar, Axar Patel, Mukesh Kumar, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav/Yuzvendra Chahal

South Africa Predicted XI: Reeza Hendricks, Tony de Zorzi, Aiden Markram, Rassie van der Dussen, Heinrich Klaasen, David Miller, Wiaan Mulder, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Nandre Burger, Lizaad Williams

INDIA VS SOUTH AFRICA DREAM11 PREDICTION Wicket-Keepers: Heinrich Klaasen, KL Rahul Batters: Sai Sudharsan, David Miller, Ruturaj Gaikwad, Reeza Hendricks All-rounders: Aiden Markram, Axar Patel Bowlers: Avesh Khan, Arshdeep Singh, Nandre Burger Team composition: IND 6-5 SA | Credits left: 11.5

IND vs SA squads

South Africa Squad: Aiden Markram (c), Ottniel Baartman, Nandre Burger, Tony de Zorzi, Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen, Keshav Maharaj, Mihlali Mpongwana, David Miller, Wiaan Mulder, Andile Phehlukwayo, Tabraiz Shamsi, Rassie van der Dussen, Kyle Verreynne and Lizaad Williams

India Squad: Ruturaj Gaikwad, Sai Sudharsan, Tilak Varma, Rajat Patidar, Rinku Singh, Shreyas Iyer, KL Rahul (C)(wk), Sanju Samson (wk), Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Mukesh Kumar, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Akash Deep