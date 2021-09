T20 World Cup: Full squads, fixtures of all 16 teams

The T20 World Cup 2021 will be held in the United Arab Emirates and Oman from October 17 to November 14.

The first round of the tournament will see eight teams in two groups — the top two teams in either group move to the Super12 stage. Host Oman, Bangladesh, Scotland, and Papua New Guinea are in Group A. Former champion Sri Lanka, Netherlands, Ireland, Namibia are in Group B.

The Super12s contain 2016 finalists West Indies and England in Group 1 alongside Australia and South Africa. India, Pakistan, New Zealand and Afghanistan are slotted in Group 2. The top two teams in each group progress to the semifinal.

Here are the full squads of all 16 teams:

INDIA

Virat Kohli (c), Rohit Sharma (vice-captain), KL Rahul, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Rahul Chahar, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammad Shami

Reserves: Shreyas Iyer, Deepak Chahar, Shardul Thakur

24 Oct – v Pakistan; 31 Oct – v New Zealand; 3 Nov – v Afghanistan; 5 Nov – v B1; 8 Nov – v A2



AFGHANISTAN

Squad: Mohammad Nabi (captain), Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Rahmanullah Gurbaz (wk), Karim Janat, Hazratullah Zazai, Gulbadin Naib, Usman Ghani, Naveen ul Haq, Asghar Afghan, Hamid Hassan, Sharafuddin Ashraf, Najibullah Zadran, Dawlat Zadran, Hashmatullah Shahidi, Shapoor Zadran, Mohammad Shahzad (wk), Qais Ahmad

Reserves: Afsar Zazai, Fareed Ahmad

26 Oct – v B1; 30 Oct – v Pakistan; 31 Oct – v A2; 4 Nov – v India; 7 Nov – v New Zealand



AUSTRALIA

Aaron Finch (captain), David Warner, Steve Smith, Glenn Maxwell, Mitchell Marsh, Matthew Wade (wk), Ashton Agar, Pat Cummins (vice-captain), Mitchell Starc, Kane Richardson, Adam Zampa, Josh Hazlewood, Marcus Stoinis, Mitchell Swepson, Josh Inglis

Reserves: Dan Christian, Nathan Ellis, Daniel Sams

23 Oct – v South Africa; 28 Oct – v A1; 30 Oct – v England; 4 Nov – v B2; 6 Nov – v West Indies



BANGLADESH

Mahmudullah (captain), Naim Sheikh, Soumya Sarkar, Liton Kumer Das (wk), Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Afif Hossain, Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Taskin Ahmed, Shaif Uddin, Shamim Hossain

Reserves: Rubel Hossain, Aminul Islam Biplob

17 Oct – v Scotland; 19 Oct – v Oman; 21 Oct – v Papua New Guinea



ENGLAND

Eoin Morgan (captain), Moeen Ali, Jonathan Bairstow, Sam Billings, Jos Buttler, Sam Curran, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Tymal Mills, Adil Rashid, Jason Roy, David Willey, Chris Woakes, Mark Wood

Reserves: Tom Curran, Liam Dawson, James Vince

23 Oct – v West Indies; 27 Oct – v B2; 30 Oct – v Australia; 1 Nov – v A1; 6 Nov – v South Africa



IRELAND

Andy Balbirnie (captain), Mark Adair, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Shane Getkate, Graham Kennedy, Josh Little, Andrew McBrine, Barry McCarthy, Kevin O'Brien, Neil Rock, Simi Singh, Paul Stirling, Harry Tector, Lorcan Tucker, Ben White, Craig Young

18 Oct – v Netherlands; 20 Oct – v Sri Lanka; 22 Oct – v Namibia



NAMIBIA

Gerhard Erasmus (captain), Stephan Baard, Karl Birkenstock, Michau du Preez, Jan Frylinck, Zane Green, Jan Nicol Loftie-Eaton, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, JJ Smit, Ruben Trumpelmann, Michael van Lingen, David Wiese, Craig Williams, Pikky Ya France

Reserve: Mauritius Ngupita

18 Oct – v Sri Lanka; 20 Oct – v Netherlands; 22 Oct – v Ireland



NETHERLANDS

Pieter Seelaar (captain), Colin Ackermann (vice-captain), Philippe Boissevain, Bas de Leede, Paul van Meekeren, Ben Cooper, Max O'Dowd, Scott Edwards, Ryan ten Doeschate, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Brandon Glover, Fred Klaassen, Logan van Beek, Stephan Myburgh

Reserves: Shane Snater, Tobias Visee

18 Oct – v Ireland; 20 Oct – v Namibia; 23 Oct – v Sri Lanka



NEW ZEALAND

Kane Williamson (captain), Todd Astle, Trent Boult, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Martin Guptill, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Tim Seifert (wk), Ish Sodhi, Tim Southee,

Reserve: Adam Milne (injury cover)

26 Oct – v Pakistan; 31 Oct – v India; 3 Nov – v B1; 5 Nov – v A2; 7 Nov – v AFG



OMAN

Zeeshan Maqsood (captain), Aqib Ilyas (vice-captain), Jatinder Singh, Khawar Ali, Mohammad Nadeem, Ayan Khan, Suraj Kumar, Sandeep Goud, Nestor Dhamba, Kaleemullah, Bilal Khan, Naseem Khushi, Sufyan Mehmood, Fayyaz Butt, Khurram Khan

17 Oct – v Papua New Guinea; 19 Oct – v Bangladesh; 21 Oct – v Scotland



PAKISTAN

Babar Azam (captain), Shadab Khan (vice-captain), Mohammad Rizwan (wk), Asif Ali, Sohaib Maqsood, Azam Khan (wk), Khushdil Shah, Mohammad Hafeez, Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Junior, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Hasan Ali, Imad Wasim, Mohammad Hasnain.

Reserves: Usman Qadir, Shanawaz Dahani, Fakhar Zaman

24 Oct – v India; 26 Oct – v New Zealand; 29 Oct – v Afghanistan; 2 Nov – v A2; 7 Nov – v B1



PAPUA NEW GUINEA

Assad Vala (captain), Charles Amini, Lega Siaka, Norman Vanua, Nosaina Pokana, Kiplin Doriga (wk), Tony Ura, Hiri Hiri, Gaudi Toka, Sese Bau, Damien Ravu, Kabua Vagi-Morea, Simon Atai, Jason Kila, Chad Soper, Jack Gardner

Fixtures: 17 Oct – v Oman; 19 Oct – v Scotland; 21 Oct – v Bangladesh



SCOTLAND

Kyle Coetzer (captain), Richard Berrington (vice-captain), Dylan Budge, Matthew Cross (wk), Josh Davey, Alasdair Evans, Chris Greaves, Oli Hairs, Michael Leask, Calum Macleod, George Munsey, Safyaan Sharif, Chris Sole, Hamza Tahir, Craig Wallace (wk), Mark Watt, Brad Wheal

Fixtures: 17 Oct – v Bangladesh; 19 Oct - v Papua New Guinea; 21 Oct - v Oman



SOUTH AFRICA

Temba Bavuma (captain), Keshav Maharaj, Quinton de Kock (wk), Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen, Aiden Markram, David Miller, Wiaan Mulder, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, Rassie van der Dussen

Reserves: George Linde, Andile Phehlukwayo, Lizaad Williams

Fixtures: 23 Oct – v Australia; 26 Oct – v West Indies; 30 Oct – v A1; 2 Nov – v B2; 6 Nov – v England



SRI LANKA

Dasun Shanaka (capt), Dhananjaya de Silva, Kusal Janith Perera, Dinesh Chandimal, Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Charith Asalanka, Wanindu Hasaranga, Kamindu Mendis, Chamika Karunaratne, Nuwan Pradeep, Dushmantha Chameera, Praveen Jayawickrama, Lahiru Madushanka, Maheesh Theekshana

Reserves: Lahiru Kumara, Binura Fernando, Akila Dananjaya, Pulina Tharanga

Fixtures: 18 Oct - v Namibia; 20 Oct - v Ireland; 22 Oct - v Netherlands



WEST INDIES

Kieron Pollard (capt), Nicholas Pooran (vice-captai & wk), Fabian Allen, Dwayne Bravo, Roston Chase, Andre Fletcher (wk), Chris Gayle, Shimron Hetmyer, Evin Lewis, Obed McCoy, Ravi Rampaul, Andre Russell, Lendl Simmons, Oshane Thomas, Hayden Walsh Jr

Reserves: Jason Holder, Akeal Hosein, Sheldon Cottrell, Darren Bravo