Sri Lanka vs Namibia Dream11 prediction, T20 World Cup 2022: Playing XI, squad, fantasy picks, key players for first round match

Sri Lanka faces Namibia in the inaugural match of the 2022 T20 World Cup in the first round clash held at Kardinia Park in Geelong on Sunday.

The two sides have only met once in a T20 international. Sri Lanka won that match by seven wickets during the first round of the 2021 World Cup

TOSS: Sri Lanka opts to field

Sri Lanka XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Danushka Gunathilaka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana

Namibia XI: Stephan Baard, David Wiese, Gerhard Erasmus(c), Jan Nicol Loftie-Eaton, JJ Smit, Jan Frylinck, Zane Green(w), Divan la Cock, Michael van Lingen, Bernard Scholtz, Ben Shikongo

Here is a look at the predicted Playing XIs and Dream11 fantasy team for the Sri Lanka vs Namibia match.

Team Composition

Sri Lanka Predicted XI

Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Danusha Gunathilaka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(C), Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Lahiru Kumara

Form Guide: W W W W W

Namibia Predicted XI

Gerhard Erasmus(C), Divan la Cock, Jonathan Smit, David Wiese, M van Lingen, Jan Nicol Loftie-Eaton, Zane Green, Jan Frylinck, R Trumpelmann, Bernard Scholtz, Ben Shikongo

Form Guide: W W W W W

SQUADS

Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Danushka Gunathilaka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Pramod Madushan, Maheesh Theekshana, Dilshan Madushanka, Dushmantha Chameera, Jeffrey Vandersay, Lahiru Kumara, Charith Asalanka

Namibia Squad: Stephan Baard, David Wiese, Gerhard Erasmus(c), Jan Nicol Loftie-Eaton, JJ Smit, Jan Frylinck, Pikky Ya France, Zane Green(w), Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Tangeni Lungameni, Ben Shikongo, Michael van Lingen, Lohandre Louwrens, Karl Birkenstock, Divan la Cock

Sri Lanka vs Namibia DREAM11 FANTASY PICKS