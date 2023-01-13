Cricket

Under-19 women’s T20 World Cup: venues, squads, India match timings in IST, format and full players list

Under-19 women’s T20 World Cup: here’s all you need to know about the first ever U-19 Women’s World Cup - venues, squads and formats.

Team Sportstar
13 January, 2023 11:06 IST
13 January, 2023 11:06 IST
The first ever Under-19 Women’s T20 World Cup will begin in South Africa on January 14.

The first ever Under-19 Women’s T20 World Cup will begin in South Africa on January 14. | Photo Credit: PTI

Under-19 women’s T20 World Cup: here’s all you need to know about the first ever U-19 Women’s World Cup - venues, squads and formats.

When does it start

The first ever Under-19 Women’s T20 World Cup will begin in South Africa on January 14, with 41 matches to be played before the final on January 29.

Unlike the men’s tournament, which is a 50-over event, the women’s World Cup will take place in the 20-over format.

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What are the groups

Group A: Australia, Bangladesh, Sri Lanka and USA

Group B: England, Pakistan, Rwanda and Zimbabwe

Group C: Indonesia, Ireland, New Zealand and West Indies

Group D: India, Scotland, South Africa and the UAE

India match schedule

14 Jan South Africa vs India Willowmoore Park 5:15 PM

16 Jan India vs UAE Willowmoore Park 1:30 PM

18 Jan India vs Scotland Willowmoore Park B 5:15 PM

Full squads

Group A:

Australia: Chloe Ainsworth, Jade Allen, Charis Bekker, Paris Bowdler, Maggie Clark, Sianna Ginger, Lucy Hamilton, Ella Hayward, Milly Illingworth, Eleanor Larosa, Rhys McKenna, Claire Moore, Kate Pelle, Amy Smith, Ella Wilson.

Non-travelling reserves: Paris Hall, Samira Dimeglio, Sara Kennedy, Olivia Henry, Ananaya Sharma.

Bangladesh: Disha Biswas (c), Shorna Akter, Rabeya, Marufa Akter, Dilara Akter, Misty Rany Shaha, Reya Akter Shika, Sumaiya Akter, Afia Humaira Anam Prottasha, Mst Unnoti Akter, Mst Dipa Khatun, Leky Chakma, Asrafi Yeasmin Arthy, Jannatul Maoua, Mst Eva.

Stand-by: Suborna Kormakar, Nishita Akter Nishi, Mst Rabaya Khatun, Juairiya Ferdous.

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Sri Lanka: Vishmi Gunarathne (c), Dahami Sanethma, Umaya Rathnayake, Rashmi Nethranjali, Rashmika Sewwandi, Dewmi Vihanga Wijerathne, Manudi Nanayakkara, Sumudu Nisansala, Pamoda Shaini, Vidushika Perera, Dulanga Dissanayake, Rismi Sanjana, Nethmi Senarathna, Harini Perera, Vihara Sewwandi

USA: Geetika Kodali (c), Anika Kolan, Aditi Chudasama, Bhumika Bhadriraju, Disha Dhingra, Isani Vaghela, Jivana Aras, Laasya Mullapudi, Pooja Ganesh, Pooja Shah, Ritu Singh, Sai Tanmayi Eyyunni, Snigdha Paul, Suhani Thadani, Taranum Chopra.

Reserves: Chetnaa Prasad, Kasturi Vedantham, Lisa Ramjit, Mitali Patwardhan, Tya Gonsalves.

Group B:

England: Ellie Anderson, Hannah Baker, Josie Groves, Liberty Heap, Niamh Holland, Ryana MacDonald-Gay, Emma Marlow, Charis Pavely, Davina Perrin, Lizzie Scott, Grace Scrivens, Sophia Smale, Seren Smale, Alexa Stonehouse, Maddie Ward

Non-travelling reserves: Emily Churms, Charlotte Lambert, Bethan Miles, Jemima Spence, Mary Taylor

Pakistan: Syeda Aroob Shah (c), Aliza Khan, Anosha Nasir, Areesha Noor Bhatti, Eyman Fatima, Haleema Azeem Dar, Haniah Ahmer, Laiba Nasir, Mahnoor, Quratulain Ahsen, Rida Aslam, Shawaal Zulfiqar, Warda Yousaf, Zaibunnisa, Zamina Tahir Chughtai

Reserves: Aqsa Yousaf, Dina Razvi, Maham Anees, Muskan Abid, Tahzeeb Shah

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Rwanda: Gisele Ishimwe (c), Merveille Uwase, Henriette Isimbi, Marie Josee Tumukunde, Geovanis Uwase, Shakila Niyomuhoza, Sylvia Usabyimana, Henriette T. Ishimwe, Divine Ishimwe Gihozo, Belise Murekatete, Cynthia Tuyizere, Cesarie Muragijimana, Rosine Irera, Zurafat M. Ishimwe, Synthia Uwera.

Zimbabwe: Kelis Ndhlovu (c), Kelly Ndiraya, Kay Ndiraya, Adel Zimunu, Natasha Mtomba, Vimbai Mutungwindu, Danielle Meikle, Tawana Marumani, Michelle Mavunga, Olinder Chare, Kudzai Chigora, Betty Mangachena, Chipo Moyo, Faith Ndhlalambi, Rukudzo Mwakayeni

Group C:

Indonesia: Ni Luh Ketut Wesika Ratna Dewi (c), Thersiana Feibrene Catrina Penu Weo (vc), Ni Kadek Ariani, Yessny Yolanda Djahilepang, Sang Ayu Ketut Puspita Dewi, Lie Qiao, I Gusti Sandya Febri Pratiwi, Ni Kadek Devi Murtiari, Ni Putu Cantika, Ni Kadek Dwi Indriyani, Desi Wulandari, Ni Made Suarniasih, Gusti Ayu Made Ratna Ulansari, Dewa Ayu Sasrikayoni, Kadek Ayu Kurniartini.

Ireland: Amy Hunter (c), Siúin Woods (vc), Zara Craig, Georgina Dempsey, Rebecca Gough, Abbi Harrison, Jennifer Jackson, Joanna Loughran, Niamh MacNulty, Aimee Maguire, Kia McCartney, Ellie McGee, Julie McNally, Freya Sargent, Annabel Squires

Non-travelling reserves: Aoife Fisher, Alice Walsh

New Zealand: Izzy Sharp (c), Olivia Anderson, Anna Browning, Kate Chandler, Natasha Codyre, Izzy Gaze, Antonia Hamilton, Abby Hotton, Fran Jonas, Louisa Kotkamp, Kayley Knight, Paige Loggenberg, Emma McLeod, Georgia Plimmer, Natasha Wakelin

West Indies: Ashmini Munisar (c), Asabi Callendar, Jahzara Claxton, Naijanni Cumberbatch, Earnisha Fontaine, Jannillea Glasgow, Realanna Grimmond, Trishan Holder, Zaida James, Djenaba Joseph, K D Jazz Mitchell, Shalini Samaroo, Shunelle Sawh, Lena Scott, Abini St Jean

Group D:

India: Shafali Verma (c), Shweta Sehrawat (vc), Richa Ghosh (wk), G Trisha, Soumya Tiwari, Sonia Mehdiya, Hurley Gala, Hrishita Basu (wk), Sonam Yadav, Mannat Kashyap, Archana Devi, Parshavi Chopra, Titas Sadhu, Falak Naz, Shabnam

Standby players: Shikha, Najla CMC, Yashashree

Scotland: Katherine Fraser (c), Ailsa Lister (vc)(wk), Molly Barbour-Smith, Olivia Bell, Darcey Carter, Maryam Faisal, Maisie Maceira, Orla Montgomery, Niamh Muir, Molly Paton, Niamh Robertson-Jack, Nayma Sheikh, Anne Sturgess, Emily Tucker, Emma Walsingham

South Africa: Elandri Janse Van Rensburg, Simone Lourens, Anica Swart, Karabo Meso, Madison Landsman (vc), Oluhle Siyo (c), Kayla Reyneke, Jenna Evans, Miane Smit, Ayanda Hlubi, Seshnie Naidu, Refilwe Moncho, Monalisa Legodi, Nthabiseng Nini, Jemma Botha

Non-Travelling Reserves: Caitlin Wyngaard, Diara Ramlakan

UAE: Theertha Satish (c), Vaishnave Mahesh, Samaira Dharnidharka, Lavanya Keny, Sanchin, Rinitha Rajith, Indhuja Nandakumar, Siya Gokhale, Mahika Gaur, Avanee Patil, Archara Supriya, Rishitha Rajith, Geethika Jyothis, Sanjana Ramesh, Ishitha Zehra.

Tournament format

The 16 teams are divided into groups of four. The top three teams from each group will progress to the Super Six round, where teams will be pooled in two groups of six. Group 1 will comprise three teams each from Groups A and D, while Group 2 will have three teams each from Groups B and C.

The top two from each group will advance to the semifinals, which will be played on January 27 at JB Marks Oval in Potchefstroom. The final will take place at the same venue on 29 January.

Venues

The U-19 World Cup matches will be held in Benoni and Potchefstroom across four venues.

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