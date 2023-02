Women’s T20 World Cup AUS vs BAN Live Score: Nigar Sultana Joty anchors Bangladesh innings

TOSS: Bangladesh Women who chose to bat.

Bangladesh Women XI: Shamima Sultana, Murshida Khatun, S Mostary, NS Joty, Shorna Akter, Rumana Ahmed, Ritu Moni, Nahida Akter, Fahima Khatun, Salma Khatun, Marufa Akter

Australia Women XI: AJ Healy, BL Mooney, MM Lanning, A Gardner, EA Perry, TM McGrath, GM Harris, GL Wareham, AM King, M Schutt, D Brown

Where to watch AUS vs BAN T20 World Cup match?

Catch the live telecast of the AUS vs BAN Women’s T20 World Cup match on the Star Sports Network. The match can also be livestreamed on Disney+ Hotstar.