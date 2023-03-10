WPL 2023

RCB vs UPW Dream11 prediction, WPL 2023: Playing XI prediction, squads, fantasy captain picks for today’s match

RCB vs UPW, WPL 2023: Here are the top fantasy picks, Dream11 prediction and probable playing XIs ahead of the UP Warriorz vs Royal Challengers Bangalore match.

Team Sportstar
10 March, 2023 12:11 IST
10 March, 2023 12:11 IST
Smriti Mandhana will be in focus for RCB vs UPW.

Smriti Mandhana will be in focus for RCB vs UPW. | Photo Credit: Getty Images

RCB vs UPW, WPL 2023: Here are the top fantasy picks, Dream11 prediction and probable playing XIs ahead of the UP Warriorz vs Royal Challengers Bangalore match.

Royal Challengers Bangalore faces UP Warriorz in its fourth Women’s Premier League (WPL) 2023 match at the Brabourne Stadium on Friday.

Here is a look at the predicted XIs for the match:

RCB predicted XI

Smriti Mandhana(c), Sophie Devine, Ellyse Perry, Heather Knight, Richa Ghosh(w), Poonam Khemnar, Kanika Ahuja, Shreyanka Patil, Megan Schutt, Renuka Thakur Singh, Preeti Bose

UPW predicted XI

Alyssa Healy (C/WK), Shweta Sehrawat, Kiran Navgire, Tahlia McGrath, Deepti Sharma, Grace Harris, Simran Shaikh, Devika Vaidya, Sophie Ecclestone, Anjali Sarvani, Rajeshwari Gayakwad

RCB vs UPW Dream11 Prediction
Wicket-Keeper: R Ghosh, Alyssa Healy
Batters: Heather Knight (vc), Sophie Devine, Smriti Mandhana, Grace Harris
All-Rounders: Ellyse Perry, Deepti Sharma, Tahlia McGrath (c)
Bowlers: Shreyanka Patil, Sophie Ecclestone
Composition: RCB 6:5 UPW

RCB vs UPW squads

Royal Challengers Bangalore: Smriti Mandhana(c), Sophie Devine, Ellyse Perry, Disha Kasat, Richa Ghosh(w), Heather Knight, Kanika Ahuja, Asha Shobana, Megan Schutt, Preeti Bose, Renuka Thakur Singh, Dane van Niekerk, Indrani Roy, Erin Burns, Poonam Khemnar, Sahana Pawar, Shreyanka Patil, Komal Zanzad

UP Warriorz: Alyssa Healy(w/c), Shweta Sehrawat, Kiran Navgire, Tahlia McGrath, Deepti Sharma, Devika Vaidya, Simran Shaikh, Sophie Ecclestone, Shabnim Ismail, Anjali Sarvani, Rajeshwari Gayakwad, Grace Harris, Lauren Bell, Laxmi Yadav, Parshavi Chopra, Soppadhandi Yashasri

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