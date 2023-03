RCB vs UPW Dream11 prediction, WPL 2023: Playing XI prediction, squads, fantasy captain picks for today’s match

Royal Challengers Bangalore faces UP Warriorz in its fourth Women’s Premier League (WPL) 2023 match at the Brabourne Stadium on Friday.

Here is a look at the predicted XIs for the match:

RCB predicted XI

Smriti Mandhana(c), Sophie Devine, Ellyse Perry, Heather Knight, Richa Ghosh(w), Poonam Khemnar, Kanika Ahuja, Shreyanka Patil, Megan Schutt, Renuka Thakur Singh, Preeti Bose

UPW predicted XI

Alyssa Healy (C/WK), Shweta Sehrawat, Kiran Navgire, Tahlia McGrath, Deepti Sharma, Grace Harris, Simran Shaikh, Devika Vaidya, Sophie Ecclestone, Anjali Sarvani, Rajeshwari Gayakwad

RCB vs UPW Dream11 Prediction Wicket-Keeper: R Ghosh, Alyssa Healy Batters: Heather Knight (vc), Sophie Devine, Smriti Mandhana, Grace Harris All-Rounders: Ellyse Perry, Deepti Sharma, Tahlia McGrath (c) Bowlers: Shreyanka Patil, Sophie Ecclestone Composition: RCB 6:5 UPW

RCB vs UPW squads

Royal Challengers Bangalore: Smriti Mandhana(c), Sophie Devine, Ellyse Perry, Disha Kasat, Richa Ghosh(w), Heather Knight, Kanika Ahuja, Asha Shobana, Megan Schutt, Preeti Bose, Renuka Thakur Singh, Dane van Niekerk, Indrani Roy, Erin Burns, Poonam Khemnar, Sahana Pawar, Shreyanka Patil, Komal Zanzad

UP Warriorz: Alyssa Healy(w/c), Shweta Sehrawat, Kiran Navgire, Tahlia McGrath, Deepti Sharma, Devika Vaidya, Simran Shaikh, Sophie Ecclestone, Shabnim Ismail, Anjali Sarvani, Rajeshwari Gayakwad, Grace Harris, Lauren Bell, Laxmi Yadav, Parshavi Chopra, Soppadhandi Yashasri