Ballon d'Or: Full list of winners from 1956 to 2018

The Ballon d'Or has been awarded by France Football every year since 1956, with England's Stanley Matthews the first winner.

It was only for European players until 1995, when it expanded to become open for any player at a European club. From 2007 it opened up to the rest of the world.

Here's the full list of winners from 1956 to 2018.

1956: Stanley Matthews (Blackpool)

1957: Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Real Madrid)

1959: Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

1960: Luis Suarez (Barcelona)

1961: Omar Sivori (Juventus)

1962: Josef Masopust (Dukla Prague)

1963: Lev Yashin (Dynamo Moscow)

1964: Denis Law (Manchester United)

1965: Eusebio (Benfica)

1966: Bobby Charlton (Manchester United)

1967: Florian Albert (Ferencvaros)

1968: George Best (Manchester United)

1969: Gianni Rivera (AC Milan)

1970: Gerd Muller (Bayern Munich)

1971: Johan Cruyff (Ajax)

1972: Franz Beckenbauer (Bayern Munich)

1973: Johan Cruyff (Barcelona)

1974: Johan Cruyff (Barcelona)

1975: Oleg Blokhin (Dynamo Kyiv)

1976: Franz Beckenbauer (Bayern Munich)

1977: Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach)

1978: Kevin Keegan (Hamburg)

1979: Kevin Keegan (Hamburg)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)

1982: Paolo Rossi (Juventus)

1983: Michel Platini (Juventus)

1984: Michel Platini (Juventus)

1985: Michel Platini (Juventus)

1986: Igor Belanov (Dynamo Kyiv)

1987: Ruud Gullit (AC Milan)

1988: Marco van Basten (AC Milan)

1989: Marco van Basten (AC Milan)

1990: Lothar Matthaus (Internazionale)

1991: Jean-Pierre Papin (Marseille)

1992: Marco van Basten (AC Milan)

1993: Roberto Baggio (Juventus)

1994: Hristo Stoichkov (Barcelona)

1995: George Weah (AC Milan)

1996: Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (Juventus)

1999: Rivaldo (Barcelona)

2000: Luis Figo (Real Madrid)

2001: Michael Owen (Liverpool)

2002: Ronaldo (Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (Juventus)

2004: Andriy Shevchenko (AC Milan)

2005: Ronaldinho (Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2007: Kaka (Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2009: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Lionel Messi (Barcelona)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2012: Lionel Messi (Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018: Luka Modric (Real Madrid)