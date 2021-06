UEFA Euro 2020 LIVE score and updates: Croatia takes on Czech Republic

Welcome to Sportstar's live coverage of the Group D Euro 2020 game between Croatia and Czech Republic being played at Hampden Park Stadium in Glasgow.

TEAM NEWS

Croatia XI: Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Josko Gvardiol; Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Luka Modric (captain); Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo Czech Republic XI: Tomas Vaclik; Ondrej Celustka, Vladimir Coufal, Tomas Kalas, Jan Boril, Tomas Holes; Vladimir Darida (captain), Lukas Masopust, Tomas Soucek, Jakub Jankto; Patrik Schick



FULL SQUADS

CROATIA

Goalkeepers: Dominik Livakovic, Lovre Kalinic, Simon Sluga; Defenders: Borna Barisic, Domagoj Bradaric, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Mile Skoric, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko; Midfielders: Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Nikola Vlasic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Mislav Orsic, Luka Ivanusec; Forwards: Josip Brekalo, Ante Budimir, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ante Rebic

CZECH REPUBLIC

Goalkeepers: Ales Mandous, Jiri Pavlenka Tomas Vaclik; Defenders: Jan Boril, Jakub Brabec, Ondrej Celustka, Vladimir Coufal, Pavel Kaderabek, Tomas Kalas, Tomas Holes, Ales Mateju, David Zima; Midfielders: Antonin Barak Vladimir Darida, Jakub Jankto, Alex Kral, Lukas Masopust, Jakub Pesek, Michal Sadilek, Petr Sevcik, Tomas Soucek; Forwards: Adam Hlozek, Michael Krmencik, Tomas Pekhart, Patrik Schick, Matej Vydra