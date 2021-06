UEFA Euro 2020 LIVE score Germany vs Hungary: Havertz's Germany takes on Hungary in Munich amid 'rainbow' controversy

Welcome to Sportstar's LIVE coverage of the EURO 2020 Group F game between Germany and Hungary at the Allianz Arena.

Here are Germany and Hungary's complete Euro 2020 squads -

GERMANY Goalkeepers: Manuel Neuer, Bernd Leno, Kevin Trapp Defenders: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule Midfielders: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sane Forwards: Kai Havertz, Thomas Muller, Kevin Volland, Timo Werner

Hungary Goalkeepers: Adam Bogdan, Denes Dibusz, Peter Gulacsi Defenders: Bendeguz Bolla, Endre Botka, Attila Fiola, Akos Kecskes, Adam Lang, Gergo Lovrencsics, Loic Négo, Willi Orban, Attila Szalai Midfielders: Tamas Cseri, Daniel Gazdag, Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy, Andras Schafer, David Siger, Kevin Varga, Roland Varga Forwards: Janos Hahn, Filip Holender, Nemanja Nikolic, Roland Sallai, Szabolcs Schon, Adam Szalai