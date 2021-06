Euro 2020, LIVE score updates: Russia vs Denmark: Denmark unchanged; Diveyev starts for Russia in Group B clash

Welcome to Sportstar's coverage of the EURO 2020 Group B game between Russia and Denmark at the Parken Stadium in Copenhagen.

20 MINUTES LEFT FOR KICK-OFF!

Here are the playing XIs for both teams:

Russia: Matvei Safonov; Georgy Dzhikiya, Fyodor Kudryashov, Mario Fernandes, Igor Diveyev; Roman Zobnin, Magomed Ozdoyev, Daler Kuzyayev, Alexander Golovin; Alexei Miranchuk, Artyom Dzyuba (captain)

Denmark: Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Simon Kjaer (captain), Jannik Vestergaard, Joakim Maehle; Pierre-Emile Hojbjerg, Daniel Wass, Thomas Delaney; Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard

Here are Russia and Denmark complete Euro 2020 squads -

RUSSIA Goalkeepers: Yuri Dyupin, Matvei Safonov, Anton Shunin Defenders: Igor Diveev, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Vyacheslav Karavaev, Fedor Kudryashov, Andrei Semenov Midfielders: Dmitri Barinov, Denis Cheryshev, Daniil Fomin, Aleksandr Golovin, Daler Kuzyaev, Roman Yevgenyev, Maksim Mukhin, Magomed Ozdoev, Rifat Zhemaletdinov, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin Forwards: Artem Dzyuba, Aleksei Ionov, Denis Makarov, Aleksei Miranchuk, Aleksandr Sobolev, Anton Zabolotny

DENMARK Goalkeepers: Jonas Lossl, Frederik Ronnow, Kasper Schmeichel Defenders: Joachim Andersen, Nicolai Boilesen, Andreas Christensen, Mathias Jorgensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Jens Stryger Larsen, Jannik Vestergaard Midfielders: Anders Christiansen, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Mathias Jensen, Christian Norgaard, Robert Skov, Daniel Wass Forwards: Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen, Jonas Wind