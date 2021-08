Tokyo Olympics 2020 Day 10: Complete list of medallists

Lamont Marcell Jacobs ran an exceptional race as he took the gold in the 100 meters men's final at the Tokyo Olympics on Sunday. Clocking 9.80 seconds, he beat American Fred Kerley who took silver in 9.84 seconds, while Canada's Andre de Grasse settled with a bronze in 9.89 seconds.

Israel's Artem Dolgopyat won his country's first gold medal at the Tokyo Olympics in the men's individual floor exercise event. He posted the same score as Spain's Rayderley Zapata, but won the contest on account of his routine having a higher degree of difficulty.

Complete list of medallists on Day 10:

GOLF

Men's

GOLD: Xander Schauffele (USA)

SILVER: Rory Sabbatini (SVK)

BRONZE: Pan Cheng-tsung (TPE)

CYCLING BMX Freestyle

Men's Park

GOLD: Logan Martin (AUS)

SILVER: Daniel Dhers (VEN)

BRONZE: Declan Brooks (GBr)

Women's Park

GOLD: Charlotte Worthington (GBr)

SILVER: Hannah Roberts (USA)

BRONZE: Nikita Ducarroz (SUI)

SWIMMING

Men's 50m Freestyle

GOLD: Caeleb Dressel (USA)

SILVER: Florent Manaudou (FRA)

BRONZE: Bruno Fratus (BRA)

Men's 1500m Freestyle

GOLD: Robert Finke (USA)

SILVER: Mykhailo Romanchuk (UKR)

BRONZE: Florian Wellbrock (GER)

Men's 100m Medley Relay

GOLD: United States

SILVER: Great Britain

BRONZE: Italy

Women's 50m Freestyle

GOLD: Emma McKeon (AUS)

SILVER: Sarah Sjoestroem (SWE)

BRONZE: Pernille Blume (DEN)

Women's 100m Medley Relay

GOLD: Australia

SILVER: United States

BRONZE: Canada

ATHLETICS

Men's 100m

GOLD: Marcell Lamont Jacobs (ITA)

SILVER: Fred Kerley (USA)

BRONZE: Andre de Grasse (CAN)

Men's High Jump

GOLD: Essa Mutaz Barshim (QAT)

SILVER: Gianmarco Tamberi (ITA)

BRONZE: Maksim Nedasekau (BLR)

Women's Shot Put

GOLD: Lijiao Gong

SILVER: Raven Saunders (USA)

BRONZE: Valerie Adams (NZL)

Women's Triple Jump

GOLD: Yulimar Rojas (VEN)

SILVER: Patricia Mamona (POR)

BRONZE: Ana Peleteiro (ESP)

SAILING

Laser Men

GOLD: Matt Wearn (AUS)

SILVER: Tonci Stipanovic (CRO)

BRONZE: Hermann Tomasgaard (NOR)

Laser Radial Women

GOLD: Anne-Marie Rindom (DEN)

SILVER: Josefin Olsson (SWE)

BRONZE: Marit Bouwmeester (NED)

DIVING

Women's 3m Springboard

GOLD: Tingmao Shi (CHN)

SILVER: Han Wang (CHN)

BRONZE: Krysta Palmer (USA)

TENNIS

Men's Singles

GOLD: Alexander Zverev (GER)

SILVER: Karen Khachanov (ROC)

Women's Doubles

GOLD: Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova (CZE)

SILVER: Belinda Bencic/ Viktorija Golubic (SUI)

Mixed Doubles

GOLD: Anastasia Pavlyuchenkova/ Andrey Rublev (ROC)

SILVER: Elena Vesnina/ Aslan Karatsev (ROC)

ARTISTIC GYMNASTICS

Men's Floor Exercise

GOLD: Artem Dolgopyat (ISR)

SILVER: Rayderley Zapata (ESP)

BRONZE: Ruoteng Xiao (CHN)

Men's Pommel Horse

GOLD: Max Whitlock (GBr)

SILVER: Kai Chih Lee (TPE)

BRONZE: Kazuma Kaya (JPN)

Women's Vault

GOLD: Rebeca Andrade (BRA)

SILVER: Mykayla Skinner (USA)

BRONZE: Seojeong Yeo (KOR)

Women's Uneven Bars

GOLD: Nina Derwael (BEL)

SILVER: Anastasiia Iliankova (ROC)

BRONZE: Sunisa Lee (USA)

FENCING

Men's Foil Team

GOLD: France

SILVER: Russian Olympic Committee

BRONZE: United States

WEIGHTLIFTING

Women's 76kg

GOLD: Neisi Patricia Dajomes Barrera (ECU)

SILVER: Katherine Elizabeth Nye (USA)

BRONZE: Aremi Fuentes Zavala (MEX)

BADMINTON

Women's Singles

GOLD: Yu Fei Chen (CHN)

SILVER: Tzu-Ying Tai (TPE)

BRONZE: Pusarla V Sindhu (IND)

BOXING

Men's Welter (63-69kg)

BRONZE: Aidan Walsh (IRL)

BRONZE: Andrei Zamkovoi (ROC)

Men's Light Heavy (75-81kg)

BRONZE: Imam Khataev (ROC)

BRONZE: Loren Berto Alfonso Dominguez (AZE)