Tokyo Olympics Tokyo Olympics Tokyo Olympics Day 1, Indians in action on July 23: Schedule, events, fixtures, timings in IST Tokyo Olympics Day 1: Fixtures, timings in IST for events involving Indian athletes on July 23, Friday. Team Sportstar 22 July, 2021 19:56 IST Deepika Kumari is the lone woman archer to qualify for the Olympics this time. - Getty Images Team Sportstar 22 July, 2021 19:56 IST After a year-long delay because of the coronavirus pandemic, the Tokyo Olympics gets underway from Friday. India is sending its largest ever contingent to the Olympic Games. 120 athletes (67 men, 53 women) will be participating in Tokyo this summer.Here are all fixtures, timings of events involving Indian athletes on July 23 so that you can stay up to speed!RELATED| Tokyo Olympics India full schedule 2021: Events, Dates, Fixtures, Timings in IST July 23Archery – Women’s individual ranking round – 5:30 amArchery – Men’s individual ranking round – 9:30 amARCHERYSquadMen’s individual: Atanu Das, Pravin Jadhav, Tarundeep RaiWomen’s individual: Deepika KumariMen’s team: Atanu Das, Pravin Jadhav, Tarundeep RaiMixed team: Deepika Kumari & Atanu DasATHLETICSSquadMen: Neeraj Chopra (javelin), Shivpal Singh (javelin), M. Sreeshankar (long jump), Tajinder Pal Toor (shot put), Jabir M. Palliyalil (400m hurdles); Muhammed Anas Yahiya, Noah Nirmal Tom, Amoj Jacob, Arokia Rajiv, Naganathan Pandi (reserve) (4x400m relay); Irfan Kolothum Thodi, Rahul Rohila, Sandeep Kumar (20km walk), Gurpreet Singh (50km walk), Avinash Sable (3,000m steeplechase)Women: Kamalpreet Kaur (discus), Seema Punia (discus), Annu Rani (javelin), Dutee Chand (100m, 200m), Bhawna Jat (20km walk), Priyanka Goswami (20km walk)BADMINTONSquadMen’s singles: B. Sai PraneethWomen’s singles: P. V. SindhuMen’s doubles: Chirag Shetty & Satwiksairaj RankireddyBOXINGSquadMen: Amit Panghal (flyweight) Manish Kaushik (lightweight), Vikas Krishan Yadav (welterweight), Ashish Kumar (middleweight), Satish Kumar (superheavyweight)Women: M. C. Mary Kom (flyweight), Simranjit Kaur (lightweight), Lovlina Borgohain (welterweight), Pooja Rani (middleweight)EQUESTRIANSquadIndividual: Fouaad MirzaFENCINGSquadWomen’s sabre: C. A. Bhavani DeviGOLFSquadMen’s individual: Anirban Lahiri, Udayan ManeWomen’s individual: Aditi AshokGYMNASTICSSquadWomen’s all-around: Pranati NayakHOCKEYMEN'SGoalkeeper: PR SreejeshDefenders: Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Amit Rohidas, Birendra LakraMidfielders: Hardik Singh, Manpreet Singh, Vivek Sagar Prasad, Nilakanta Sharma, SumitForwards: Shamsher Singh, Dilpreet Singh, Gurjant Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Mandeep SinghStandbys: Krishan Pathak (goalkeeper), Varun Kumar (defender) and Simranjit Singh (midfielder)WOMEN'SGoalkeeper: SavitaDefenders: Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, UditaMidfielders: Nisha, Neha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Navjot Kaur, Salima TeteForwards: Rani, Navneet Kaur, Lalremsiami, Vandana Katariya, Sharmila DeviJUDOSquadWomen: Shushila Likmabam (48kg)ROWINGSquadMen’s lightweight double sculls | Arjun Lal & Arvind SinghSAILINGSquadMen’s Laser: Vishnu SaravananMen’s 49er: K. C. Ganapathy & Varun ThakkarWomen’s Laser Radial: Nethra KumananSHOOTINGSquadMen: Abhishek Verma (10m air pistol), Saurabh Chaudhary (10m air pistol), Angad Bajwa (skeet), Mairaj Ahmad Khan (skeet), Deepak Kumar (10m air rifle), Divyansh Singh Panwar (10m air rifle), Aishwary Tomar (50m rifle 3 positions), Sanjeev Rajput (50m rifle 3 positions)Women: Manu Bhaker (10m air pistol, 25m pistol); Yashaswini Deswal (10m air pistol); Rahi Sarnobat (25m pistol); Apurvi Chandela (10m air rifle), Elavenil Valarivan (10m air rifle), Anjum Moudgil (50m rifle three positions), Tejaswini Sawant (50m rifle three positions)Mixed team: Manu Bhaker & Saurabh Chaudhary (10m air pistol), Yashaswini Deswal & Abhishek Verma (10m air pistol), Anjum Moudgil & Deepak Kumar (10m air rifle), Elavenil Valarivan & Divyansh Singh Panwar (10m air rifle)SWIMMINGSquadMen: Srihari Nataraj (100m backstroke), Sajan Prakash (100m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle)Women: Maana Patel (100m backstroke)TABLE TENNISSquadMen’s singles: A. Sharath Kamal, Sathiyan GnanasekaranWomen’s singles: Manika Batra, Sutirtha MukherjeeMixed doubles: A. Sharath Kamal & Manika BatraWEIGHTLIFTINGSquadWomen: S. Mirabai Chanu (49kg)WRESTLINGSquadMen’s freestyle: Ravi Kumar Dahiya (57kg), Bajrang Punia (65kg), Deepak Punia (86kg)Women’s freestyle: Seema Bisla (50kg), Vinesh Phogat (53kg), Anshu Malik (57kg), Sonam Malik (62kg) Visit Tokyo Olympics : Full Coverage. For more updates, follow Sportstar on :