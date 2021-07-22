Tokyo Olympics

Tokyo Olympics Day 1, Indians in action on July 23: Schedule, events, fixtures, timings in IST

Tokyo Olympics Day 1: Fixtures, timings in IST for events involving Indian athletes on July 23, Friday.

Team Sportstar Team Sportstar
22 July, 2021 19:56 IST
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Deepika Kumari is the lone woman archer to qualify for the Olympics this time.   -  Getty Images

Team Sportstar Team Sportstar
22 July, 2021 19:56 IST

After a year-long delay because of the coronavirus pandemic, the Tokyo Olympics gets underway from Friday. India is sending its largest ever contingent to the Olympic Games. 120 athletes (67 men, 53 women) will be participating in Tokyo this summer.

Here are all fixtures, timings of events involving Indian athletes on July 23 so that you can stay up to speed!

RELATED| Tokyo Olympics India full schedule 2021: Events, Dates, Fixtures, Timings in IST

July 23

Archery – Women’s individual ranking round – 5:30 am

Archery – Men’s individual ranking round – 9:30 am

ARCHERY

Squad

Men’s individual: Atanu Das, Pravin Jadhav, Tarundeep Rai

Women’s individual: Deepika Kumari

Men’s team: Atanu Das, Pravin Jadhav, Tarundeep Rai

Mixed team: Deepika Kumari & Atanu Das

ATHLETICS

Squad

Men: Neeraj Chopra (javelin), Shivpal Singh (javelin), M. Sreeshankar (long jump), Tajinder Pal Toor (shot put), Jabir M. Palliyalil (400m hurdles); Muhammed Anas Yahiya, Noah Nirmal Tom, Amoj Jacob, Arokia Rajiv, Naganathan Pandi (reserve) (4x400m relay); Irfan Kolothum Thodi, Rahul Rohila, Sandeep Kumar (20km walk), Gurpreet Singh (50km walk), Avinash Sable (3,000m steeplechase)

Women: Kamalpreet Kaur (discus), Seema Punia (discus), Annu Rani (javelin), Dutee Chand (100m, 200m), Bhawna Jat (20km walk), Priyanka Goswami (20km walk)

BADMINTON

Squad

Men’s singles: B. Sai Praneeth

Women’s singles: P. V. Sindhu

Men’s doubles: Chirag Shetty & Satwiksairaj Rankireddy

BOXING

Squad

Men: Amit Panghal (flyweight) Manish Kaushik (lightweight), Vikas Krishan Yadav (welterweight), Ashish Kumar (middleweight), Satish Kumar (superheavyweight)

Women: M. C. Mary Kom (flyweight), Simranjit Kaur (lightweight), Lovlina Borgohain (welterweight), Pooja Rani (middleweight)

EQUESTRIAN

Squad

Individual: Fouaad Mirza

FENCING

Squad

Women’s sabre: C. A. Bhavani Devi

GOLF

Squad

Men’s individual: Anirban Lahiri, Udayan Mane

Women’s individual: Aditi Ashok

GYMNASTICS

Squad

Women’s all-around: Pranati Nayak

HOCKEY

MEN'S

Goalkeeper: PR Sreejesh

Defenders: Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Amit Rohidas, Birendra Lakra

Midfielders: Hardik Singh, Manpreet Singh, Vivek Sagar Prasad, Nilakanta Sharma, Sumit

Forwards: Shamsher Singh, Dilpreet Singh, Gurjant Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Mandeep Singh

Standbys: Krishan Pathak (goalkeeper), Varun Kumar (defender) and Simranjit Singh (midfielder)

WOMEN'S

Goalkeeper: Savita

Defenders: Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, Udita

Midfielders: Nisha, Neha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Navjot Kaur, Salima Tete

Forwards: Rani, Navneet Kaur, Lalremsiami, Vandana Katariya, Sharmila Devi

JUDO

Squad

Women: Shushila Likmabam (48kg)

ROWING

Squad

Men’s lightweight double sculls | Arjun Lal & Arvind Singh

SAILING

Squad

Men’s Laser: Vishnu Saravanan

Men’s 49er: K. C. Ganapathy & Varun Thakkar

Women’s Laser Radial: Nethra Kumanan

SHOOTING

Squad

Men: Abhishek Verma (10m air pistol), Saurabh Chaudhary (10m air pistol), Angad Bajwa (skeet), Mairaj Ahmad Khan (skeet), Deepak Kumar (10m air rifle), Divyansh Singh Panwar (10m air rifle), Aishwary Tomar (50m rifle 3 positions), Sanjeev Rajput (50m rifle 3 positions)

Women: Manu Bhaker (10m air pistol, 25m pistol); Yashaswini Deswal (10m air pistol); Rahi Sarnobat (25m pistol); Apurvi Chandela (10m air rifle), Elavenil Valarivan (10m air rifle), Anjum Moudgil (50m rifle three positions), Tejaswini Sawant (50m rifle three positions)

Mixed team: Manu Bhaker & Saurabh Chaudhary (10m air pistol), Yashaswini Deswal & Abhishek Verma (10m air pistol), Anjum Moudgil & Deepak Kumar (10m air rifle), Elavenil Valarivan & Divyansh Singh Panwar (10m air rifle)

SWIMMING

Squad

Men: Srihari Nataraj (100m backstroke), Sajan Prakash (100m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle)

Women: Maana Patel (100m backstroke)

TABLE TENNIS

Squad

Men’s singles: A. Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran

Women’s singles: Manika Batra, Sutirtha Mukherjee

Mixed doubles: A. Sharath Kamal & Manika Batra

WEIGHTLIFTING

Squad

Women: S. Mirabai Chanu (49kg)

WRESTLING

Squad

Men’s freestyle: Ravi Kumar Dahiya (57kg), Bajrang Punia (65kg), Deepak Punia (86kg)

Women’s freestyle: Seema Bisla (50kg), Vinesh Phogat (53kg), Anshu Malik (57kg), Sonam Malik (62kg)

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