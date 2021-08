Tokyo Olympics Day 14: Complete list of medallists

Sandra Sánchez of Spain won the first-ever Olympic gold medal in karate, beating Japan’s Kiyou Shimizu in the final matchup in women’s kata.

Complete list of medallists on Day 14



ATHLETICS

Men's 110m Hurdles

GOLD: Hansle Parchment (JAM)

SILVER: Grant Holloway (USA)

BRONZE: Ronald Levy (JAM)



Men's Shot Put

GOLD: Ryan Crouser (USA)

SILVER: Joe Kovacs (USA)

BRONZE: Tomas Walsh (NZL)



Men's Triple Jump

GOLD: Pedro Pichardo (POR)

SILVER: Zhu Yaming (CHN)

BRONZE: Hugues Fabrice Zango (BUR)



Men's 20kg Race Walk

GOLD: Massimo Stano (ITA)

SILVER: Koki Ikeda (JPN)

BRONZE: Toshikazu Yamanishi (JPN)

Women's Heptathlon

GOLD: Nafissatou Thiam (BEL)

SILVER: Anouk Vetter (NED)

BRONZE: Emma Oosterwegel (NED)

Women's Pole Vault

GOLD: Katie Nageotte (USA)

SILVER: Anzhelika Sidorova (ROC)

BRONZE: Holly Bradshaw (GBR)



Men's 400m

GOLD: Steven Gardiner (BAH)

SILVER: Anthony Jose Zambrano (COL)

BRONZE: Kirani James (GRN)



Men's Decathlon

GOLD: Damian Warner (CAN)

SILVER: Kevin Mayer (FRA)

BRONZE: Ashley Moloney (AUS)



BOXING

Men's Flyweight (48-52kg)

BRONZE: Ryomei Tanaka (JPN)

BRONZE: Saken Bibossinov (KAZ)



Men's middleweight (69-75kg)

BRONZE: Eumir Marcial (PHI)

BRONZE: Gleb Bakshi (ROC)



Women's Lightweight (57-60kg)

BRONZE: Mira Marjut Johanna Potkonen (FIN)

BRONZE: Sudaporn Seesondee (THA)



Men's Featherweight (52-57kg)

GOLD: Albert Batyrgaziev (ROC)

SILVER: Duke Ragan (USA)



CANOE SPRINT

Men's Kayak Single 200m

GOLD: Sandor Totka (HUN)

SILVER: Manfredi Rizza (ITA)

BRONZE: Liam Heath (GBR)



Men's Kayak Double 1000m

GOLD: Thomas Green & Jean van der Westhuyzen (AUS)

SILVER: Max Hoff & Jacob Schopf (GER)

BRONZE: Josef Dostal & Radek Slouf (CZE)



Women's Canoe Single 200m

GOLD: Nevin Harrison (USA)

SILVER: Laurence Vincent-Lapointe (CAN)

BRONZE: Liudmyla Luzan (UKR)



Women's Kayak Single 500m

GOLD: Lisa Carrington (NZL)

SILVER: Tamara Csipes (HUN)

BRONZE: Emma Aastrand Jorgensen (DEN)



CYCLING TRACK

Women's Keirin

GOLD: Shanne Braspennincx (NED)

SILVER: Ellesse Andrews (NZL)

BRONZE: Lauriane Genest (CAN)



Men's Omnium

GOLD: Matthew Walls (GBR)

SILVER: Campbell Stewart (NZL)

BRONZE: Elia Viviani (ITA)



DIVING

Women's 10m Platform

GOLD: Quan Hongchan (CHN)

SILVER: Chen Yuxi (CHN)

BRONZE: Melissa Wu (AUS)



FOOTBALL

Women's Event

BRONZE: United States of America



HOCKEY

Men's Event

GOLD: Belgium

SILVER: Australia

BRONZE: India



KARATE

Women's Kata

GOLD: Sandra Sanchez Jaime (ESP)

SILVER: Kiyou Shimizu (JPN)

BRONZE: Grace Lau (HKG)

BRONZE: Viviana Bottaro (ITA)



Men's Kumite - 67kg

GOLD: Steven da Costa (FRA)

SILVER: Eray Samdan (TUR)

BRONZE: Darkhan Assadilov (KAZ)

BRONZE: Abdel Rahman Almasatfa (JOR)



Women's Kumite - 55kg

GOLD: Ivet Goranova (BUL)

SILVER: Anzhelika Terliuga (UKR)

BRONZE: Bettina Plank (AUT)

BRONZE: Wen Tzuyun (TPE)



MARATHON SWIMMING

Men's 10km

GOLD: Florian Wellbrock (GER)

SILVER: Kristof Rasovszky (HUN)

BRONZE: Gregorio Paltrinieri (ITA)



SKATEBOARDING

Men's Park

GOLD: Keegan Palmer (AUS)

SILVER: Pedro Barros (BRA)

BRONZE: Cory Juneau (USA)



SPORT CLIMBING

Men's Combined

GOLD: Alberto Gines Lopez (ESP)

SILVER: Nathaniel Coleman (USA)

BRONZE: Jakob Schubert (AUT)



TABLE TENNIS

Women's Team

GOLD: China

SILVER: Japan

BRONZE: Hong Kong, China



WRESTLING

Men's Freestyle 57kg

GOLD: Zavur Uguev (ROC)

SILVER: Ravi Kumar Dahiya (IND)

BRONZE: Nurislam Sanayev (KAZ)

BRONZE: Thomas Patrick Gilman (USA)



Men's Freestyle 86kg

GOLD: David Morris Taylor III (USA)

SILVER: Hassan Yazdanicharati (IRI)

BRONZE: Artur Naifonov (ROC)

BRONZE: Myles Nazem Amino (SMR)



Women's Freestyle 57kg

GOLD: Risako Kawai (JPN)

SILVER: Iryna Kurachkina (BLR)

BRONZE: Evelina Georgieva Nikolova (BUL)

BRONZE: Helen Louise Maroulis (USA)