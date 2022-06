June 9: Indian sports news wrap of the day

TENNIS

Balaji and Jeevan pair in semifinals

Sriram Balaji and Jeevan Nedunchezhiyan pair beat Peter Nad and Peter Benjamin Privara 7-6(2), 6-1 to reach the doubles semifinals of the €67,960 Challenger tennis tournament in Bratislava on Thursday.

In the $25,000 ITF women’s event in Thailand, Ankita Raina beat Erika Sema of Japan 6-4, 7-5 to reach the quarterfinals. She was joined by Rutuja Bhosale who beat Naho Sato of Japan 6-3, 6-1.



The results



€134,920 Challenger, Perugia, Italy

Doubles (quarterfinals): Sadio Doumbia & Fabien Reboul (Fra) bt Michael Geerts (Bel) & Arjun Kadhe 6-4, 6-2; Pre-quarterfinals: Geerts & Kadhe bt Alessio De Bernardis & Francesco Passaro (Ita) 6-3, 6-2.



€134,920 Challenger, Nottingham, UK

Doubles (quarterfinals): Arthur Fery & Felix Gill (GBR) bt John-Patrick Smith (Aus) & Ramkumar Ramanathan 6-4, 7-5; Pre-quarterfinals: Artem Sitak (Nzl) & Divij Sharan bt Jamie Cerretani (US) & Purav Raja 6-4, 4-6, [10-6].



€67,960 Challenger, Bratislava, Slovakia

Doubles (quarterfinals): Sriram Balaji & Jeevan Nedunchezhiyan bt Peter Nad & Peter Benjamin Privara (Svk) 7-6(2), 6-1; Pre-quarterfinals: Balaji & Jeevan bt Daniel Dutra Da Silva (Bra) & Courtney John Lock (Zim) 6-3, 7-6(7); Alexander Erler & Lucas Miedler

(Aut) bt Evgeny Karlovskiy & Saketh Myneni 6-3, 3-6, [10-4].



$25,000 ITF men, Chiang Rai, Thailand

Singles (pre-quarterfinals): Yusuke Takahashi (Jpn) bt Manish Sureshkumar 7-5, 6-2.



$15,000 ITF men, San Diego, US

Doubles (pre-quarterfinals): Jordan Chiu & Ishaan Ravichander (US) bt Michael Shabaz (US) & Sathi Reddy Chirala 6-2, 6-3; Yuta Kikuchi (Jpn) & Siddhant Banthia bt Kalman BOyd (US) & Hillel Rousseau (Hai) 6-4, 6-2; Ajeet Rai (Nzl) & Duarte Vale (Por) bt Ivan Thamma (US) & Sacchitt Sharrma 7-6(2), 7-5.



$15,000 ITF men, Tay Ninh, Vietnam

Singles (pe-quarterfinals): SD Prajwal DEv bt Callum Puttergill (Aus) 6-1, 7-6(2); Ryota Tanuma (Jpn) bt Dhakshineswar Suresh 7-6(5), 6-3. Doubles (quarterfinals): Park Uisung & Son Ji Hoon (Kor) bt Rishi Reddy & Dhakshineswar Suresh 6-3, 4-6, [10-6].



$25,000 ITF women, Madrid, Spain

Doubles (semifinals): Jacqueline Cabaj Awad (Swe) & Valeria Savinykh bt Nina Ugrelidze (US) & Vasanti Shinde 6-2, 6-3.

$25,000 ITF women, Chiang Rai, Thailand

Singles (pre-quarterfinals): Rutuja Bhosale bt Naho Sato (Jpn) 6-3, 6-1; Gao Xinyu (Chn) bt Karman Kaur Thandi 6-4, 6-3; Momoko Kobori (Jpn) bt Vaidehi Chaudhari 6-1, 6-0; Ankita Raina bt Erika Sema (Jpn) 6-4, 7-5. Doubles (quarterfinals): Erika Sema (Jpn) & Rutuja Bhosale bt Anastasiya Poplavska (Ukr) & Riya Bhatia 6-3, 6-4.



$25,000 ITF women, Santo Domingo, Dominican Republic

Singles (pre-quarterfinals): Ho Ching Wu (Hkg) bt Sharmada Balu 6-2, 6-1.



$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Doubles (quarterfinals): Abigail Amos (GBR) & Arabella Koller (Aut) bt I-Hsuan Cho (Tpe) & Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 6-3.



$15,000 ITF women, Banja Luka, Bosnia & Herzegovina

Doubles (pre-quarterfinals): Beatrice Ricci (Ita) & Saumya Vig bt Victoria Borodulina & Sara Mikaca (BIH) 7-5, 2-6, [10-8].



$15,000 ITF women, San Diego, US

Singles (first round): Katherine Hui (US) bt Prathyusha Rachapudi 7-5, 7-6(7).

Doubles (pre-quarterfinals): Ekaterina Biakina & Prathyusha Rachapudi bt Alyssa Ahn & Ayanna Shah (US) 3-6, 7-5, [10-2].

- Kamesh Srinivasan