March 31: Indian sports news wrap of the day

Here are all the Indian sporting news of the day:

Tennis-

Ankita Raina defeated Han Na-Lae of Korea 6-3, 6-4 in the pre-quarterfinals of the $60,000 ITF women’s tennis tournament in Australia on Thursday.

Ankita also made the doubles semifinals in partnership with Arina Rodionova of Australia.

The results:

$60,000 ITF women, Canberra, Australia

Singles (pre-quarterfinals): Ankita Raina bt Han Na-Lae (Kor) 6-3, 6-4; Jang Su Jeong (Kor) bt Sowjanya Bavisetti 6-1, 6-2.

Doubles (quarterfinals): Arina Rodionova (Aus) & Ankita Raina bt Naiktha Bains (GBR) & Yuki Naito (Jpn) 6-7(2), 6-3, [10-7].



$53,120 Challenger, Pereira, Colombia

Doubles (pre-quarterfinals): Gilbert Klier Junior & Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Bra) 6-4, 7-6(4).



€45,730 Challenger, Saint-Brieuc, France

Doubles (quarterfinals): Theo Arribage & Harold Mayot (Fra) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 6-1, 3-6, [10-6].

- by Kamesh Srinivasan