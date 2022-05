May 25 Indian sports wrap: Anirudh, Vijay lose to third seeds

TENNIS

Anirudh Chandrasekar and Vijay Sundar Prashanth went down fighting 7-10 in the super tie-break to the third seeds Alex Lawson and Luca Margaroli in the doubles pre-quarterfinals in the EUR 45,730 Challenger tennis tournament in Germany on Wednesday.

THE RESULTS EUR 45,730 Challenger, Troisdorf, Germany



Doubles (pre-quarterfinals): Alex Lawson (US) & Luca Margaroli (Sui) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 7-6(5), 3-6, [10-7]. USD 25,000 ITF men, Mataro, Spain Singles (first round): Pol Martin Tiffon (Esp) bt Manish Sureshkumar 6-3, 7-5. USD 25,000 ITF men, Monastir, Tunisia Doubles (pre-quarterfinals): Yu Hsiou Hssu (Tpe) & Fajing Sun (Chn) bt Wissam Abderrahman (Tun) & Karunuday Singh 6-1, 6-1; Gao Xin & Li Zhe bt Egor Tsarapkin & Shiva Swaroop 6-3, 6-0. USD 15,000 ITF men, Ulcinj, Montenegro Singles (first round): Samuel Vincent Ruggeri (Ita) bt Niki Poonacha 6-3, 6-2. USD 15,000 ITF men, Monastir, Tunisia Singles (first round): Abhinav Sanjeev Shanmugam bt Jayden Court (Aus) 6-1, 3-6, 6-2; Adil Kalyanpur bt Walid Ahouda (Mar) 6-3, 4-6, 6-4. USD 15,000 ITF men, Oran, Algeria Singles (pre-quarterfinals): Digvijay Pratap Singh bt Aymen Abderrahmene Ali Moussa (Alg) 6-3, 6-0; Ishaque Eqbal bt Vicente Oliver Morattala 6-2, 6-2. USD 25,000 ITF women, Tbilisi, Georgia Singles (first round): Leonie Kung (Sui) bt Zeel Desai 6-3, 6-2. USD 15,000 ITF women, Cancun, Mexico Doubles (pre-quarterfinals): Laura Daniela Patino (Col) Sravya Shivani bt Dylan Cline (U.S.) & Katya Ramirez (Mex) 6-0, 6-4. USD 15,000 ITF women, Oran, Algeria Singles (pre-quarterfinals): Ines Bekrar (Alg) bt Smriti Bhasin 6-3, 6-2; Aglaya Fedeorova bt Priyanka Rodricks 6-0, 6-0. Doubles (pre-quarterfinals): Amira Benaissa & Ines Ibbou (Alg) bt Smriti Bhasin & Priyanka Rodricks 6-2, 6-0. USD 15,000 ITF women, Monastir, Tunisia Doubles (pre-quarterfinals): Helena Narmont (Est) & Kaaviya Balasubramanian bt Katie Dyson (Ger) & Elina Zakharova 6-4, 3-6, [10-6].

- Kamesh Srinivasan