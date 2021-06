Ankita Raina-Julia Wachaczyk pair enters WTA semifinals in Nottingham

Ankita Raina and Julia Wachaczyk of Germany got a walkover in the doubles quarterfinals from fourth seeds Kaitlyn Christian and Nao Hibino, in the WTA event here.

The Indo-German pair will challenge the second seeds Caroline Dolehide and Storm Sanders in the semifinals.

In the men’s Challenger in Nottingham, Ramkumar Ramanathan and Antoine Hoang of France were beaten 7-5, 6-3 by the third seeds Matt Reid and Ken Skupski in the doubles semifinals.

The results

$235,238 WTA, Nottingham, Britain

Doubles (quarterfinals): Julia Wachaczyk (Ger) & Ankita Raina w.o. Kaitlyn Christian (US) & Nao Hibino (Jpn).

€132,280 Challenger, Nottingham, Britain

Doubles (semifinals): Matt Reid (Aus) & Ken Skupski (GBR) bt Antoine Hoang (Fra) & Ramkumar Ramanathan 7-5, 6-3; Quarterfinals: Antoine Hoang & Ramkumar Ramanathan bt Maxime Cressy (US) & Andrea Vavassori (Ita) 6-4, 6-4.

$88,520 Challenger, Lyon, France

Doubles (quarterfinals): Martin Cuevas & Pablo Cuevas (Uru) bt Frandisco Cerundolo (Arg) & Sumit Nagal 6-3, 6-2.

€66,640 Challenger, Bratislava, Slovenia

Doubles (quarterfinals): Denys Molchanov (Ukr) & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) bt Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji 2-6, 7-5, [10-8].

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Doubles (quarterfinals): Uisung Park (Kor) & Siddhant Banthia bt Luis Faria (Por) & Oscar Weightman (GBR) 6-0, 6-3.