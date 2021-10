ATP tennis tournament: Bopanna and Qureshi beat top seeds

Rohan Bopanna in partnership with Aisam-Ul-Haq Qureshi of Pakistan beat the top seeds Raven Klaasen and Ben McLachlan 6-2, 6-4 in the doubles pre-quarterfinals of the r$779,515 ATP tennis tournament in Russia on Wednesday.

In the quarterfinals, Bopanna and Qureshi will play Ilya Ivashka and Pedro Martinez.



The results:



$779,515 ATP, Mowcow, Russia



Doubles (pre-quarterfinals): Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) & Rohan Bopanna bt Raven Klaasen (RSA) & Ben McLachlan (Jpn) 6-2, 6-4.



$235,238 WTA, Tenerife, Spain



Doubles (pre-quarterfinals): Eri Hozumi (Jpn) & Shuai Zhang (Chn) bt Rosalie van der Hoek (Ned) & Ankita Raina 6-4, 6-3.



€44,820 Challenger, Veli Losinj, Croatia



Doubles (pre-quarterfinals): Geoffrey Blancaneaux (Fra) & Arjun Kadhe bt Marco Bortolotti (Ita) & Sergio Martos Gomes (Esp) 6-2, 7-5; Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth bt Admir Kalender & Milli Poljicak (Cro) 6-2, 6-7(3), [10-5].