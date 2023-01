Australian Open 2023, January 25 schedule: Djokovic vs Rublev, Sabalenka takes on Vekic in quarterfinals

Nine-time champion Novak Djokovic takes on fifth-seeded Russian Andrey Rublev in the quarterfinals of the 2023 Australian Open at the Rod Laver Arena in Melbourne on Wednesday.

AUSTRALIAN OPEN 2023, JANUARY 24 - DAY NINE QUARTERFINAL HIGHLIGHTS

In women’s singles, fifth-seeded Belarusian Aryna Sabalenka faces Croatia’s Donna Vekic in the last-eight fixture.

Here’s the list of all quarterfinal fixtures for day 10 of the 2023 Australian Open:

Rod Laver Arena

Women’s Singles - [30] Karolina Pliskova (CZE) vs Magda Linette (POL) - 5:30AM IST (Pliskova leads head-to-head 7-2)

Women’s Singles - [5] Aryna Sabalenka (BLR) vs Donna Vekic (CRO) - Not before 7:30AM IST (Vekic leads head-to-head 5-1)

Men’s Singles - Ben Shelton (USA) vs Tommy Paul (USA) - Not before 9AM IST (First-time meeting)

Men’s Singles - [4] Novak Djokovic (SRB) vs [5] Andrey Rublev (RUS) - 2PM IST (Djokovic leads head-to-head 2-1)