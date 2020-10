Divij Sharan enters doubles quarterfinals at ATP tournament in Kazakhstan

Divij Sharan in partnership with Luke Bambridge beat Ariel Behar and Gonzalo Escobar 7-5, 4-6, 10-6 in the doubles pre-quarterfinals of the $337,000 ATP tennis tournament in Nur Sultan, Kazakhstan, on Wednesday.

In the quarterfinals, the Indo-British pair will challenge the second seeds Max urcell and Luke Saville of Australia.

The leading singles players of the country Sumit Nagal, Prajnesh Gunneswaran and Ramkumar Ramanathan lost in the first round of the Challenger events in Germany and Spain.

The results:

$ 337,000 ATP, Nur Sultan, Kazakhstan

Doubles (pre-quarterfinals): Luke Bambridge (GBR) & Divij Sharan bt Ariel Behar (Uru) & Gonzalo Escobar (Ecu) 7-5, 4-6, [10-6].

€ 44,820 Challenger, Hamburg, Germany

Singles (first round): Hugo Gaston (Fra) bt Sumit Nagal 7-5, 4-1 (retired); Tobias Kamke (Ger) bt Prajnesh Gunneswaran 3-6, 6-4, 6-1.

Doubles (pre-quarterfinals): Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji bt Illya Marchenko (Ukr) & Roman Safiullin (Rus) 6-1, 7-6(4).

€ 44,820 Challegner, Marbella, Spain

Singles (first round): Carlos Taberner (Esp) bt Ramkumar Ramanathan 3-6, 7-5, 7-6(4).

$ 15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (pre-quarterfinals): Alina Silich & Mariia Tkacheva (Rus) bt Emillie Lindh (GBR) & Ashmitha Easwaramurthi 6-7 (5), 6-1, [10-8].

$ 15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (pre-quarterfinals): Vladyslav Manafov (Ukr) & Arjun Kadhe bt Preston Connor (Irl) & Aijaz Fugina (Slo) 6-0, 6-0; Marat Deviatiarov & Oleksil Krutykh (Ukr) bt Kelsey Stevenson (Can) & Sidharth Rawat 7-6(4), 6-4.