French Open 2023, May 31 schedule: Djokovic, Alcaraz and Sabalenka in second-round action

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka will be amongst the players in action as second round of the French Open begins at Roland-Garros, Paris on Wednesday.

While Djokovic takes on Hungary’s Marton Fucsovics, Alcaraz faces Japan’s Taro Daniel. Sabalenka will be up against Iryna Shymanovich.

Here’s the full list of second-round fixtures for day four of the 2023 French Open:

Court Philippe-Chatrier

Women’s Singles - [3] Jessica Pegula (USA) vs Camila Giorgi (ITA) - 3:15PM IST

Women’s Singles - [5] Caroline Garcia (FRA) vs Anna Blinkova

Men’s Singles - [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs Taro Daniel (JPN)

Men’s Singles - [3] Novak Djokovic (SRB) vs Marton Fucsovics (HUN) - Not before 11:45PM IST

Where to watch 2023 French Open in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the French Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on the SonyLiv and JioTV app.

Court Suzanne-Lenglen

Men’s Singles - [5] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Roberto Carballes Baena - 2:30PM IST

Women’s Singles - [9] Daria Kasatkina vs Marketa Vondrousova (CZE)

Women’s Singles - [2] Aryna Sabalenka vs [Q] Iryna Shymanovich

Men’s Singles - [14] Cameron Norrie (GBR) vs [Q] Lucas Pouille (FRA)

Court Simonne-Mathieu

Women’s Singles - Elina Svitolina (UKR) vs [Q] Storm Hunter (AUS) - 2:30PM IST

Men’s Singles - Stan Wawrinka (SUI) vs [WC] Thanasi Kokkinakis (AUS)

Men’s Singles - [7] Andrey Rublev vs Corentin Moutet (FRA)

Women’s Singles - [WC] Leolia Jeanjean (FRA) vs [LL] Elina Avanesyan

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Court 6

Men’s Singles - Fabio Fognini (ITA) vs Jason Kubler (AUS) - 2:30PM IST

Women’s Singles - Leylah Fernandez (CAN) vs [Q] Clara Tauson (DEN)

Court 7

Men’s Singles - [17] Lorenzo Musetti (ITA) vs Alexander Shevchenko

Court 14

Women’s Singles - [17] Jelena Ostapenko (LAT) vs Peyton Stearns (USA) - 2:30PM IST