Bopanna-Shapovalov pair enters Indian Wells quarterfinals

Rohan Bopanna and Denis Shapovalov pair beat Jan-Lennard Struff and Alexander Zverev 7-5, 6-3 to make the doubles quarterfinals of the $9,146,125 ATP tennis tournament.

In the quarterfinals, the Indo-Canadian pair will play the Russians Aslan Karatsev and Andrey Rublev. In the Challenger in Spain, Jeevan Nedunchezhiyan and Purav Raja knocked out the top seeds Andre Goransson and Szymon Walkow 6-4, 6-2 in the doubles first round.

The results

$ 9,146,125 ATP, Indian Wells, US

Doubles (pre-quarterfinals): Denis Shapovalov (Can) & Rohan Bopanna bt Jan-Lennard Struff & Alexander Zverev (Ger) 7-5, 6-3.



€44,820 Challenger, Villena, Spain

Doubles (pre-quarterfinals): Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja bt Andre Goransson (Swe) & Szymon Walkow (Pol) 6-4, 6-2; Borna Gojo (Cro) & Kacper Zuk (Pol) bt Sriram Balaji & Ramkumar Ramanathan 6-4, 6-3.



€44,820 Challenger, Napoli, Italy

Doubles (pre-quarterfinals): Jay Clarke (GBR) & Arjun Kadhe bt Mats Hermans & Glenn Smits (Ned) 6-3, 7-6(6).



$15,000 ITF men, Platja D’Aro, Spain

Singles (first round): Manish Sureshkumar bt Ramos Amoros (Pol) 6-2, 7-5.



$15,000 ITF men, Naples, US

Doubles (pre-quarterfinals): Michael Redlicki (US) & Ricardo Rodriguez (Ven) bt Dennis Novikov (US) & Sathi Reddy Chirala 6-1, 6-2.



$15,000 ITF men, Doha, Qatar

Singles (first round): Saketh Myneni bt Terence Atmane (Fra) 6-3, 6-4.



Doubles (pre-quarterfinals): Patrik Niklas-Salminen (Fin) & Saketh Myneni bt Boris Butulija (Srb) & Essa Qabazard (Kuw) 6-1, 6-2; Issa Alharrasi (Qat) & Abdulhamid Mubarak (Kuw) bt Mousa Shanan Zayed (Qat) & Shahbaaz Khan 6-3, 6-1; Hanwen Li (Chn) & Beibit Zhukayev (Kaz) bt Dev Javia & Digvijay Pratap Singh 6-4, 3-6, [10-7].



$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Niki Poonacha bt Mathys Erhard (Fra) 6-4, 6-2.



Doubles (pre-quarterfinals): Josef Southcombe (GBR) & Niki Poonacha bt Preston Connor (Irl) & Vivien Versier (Fra) 6-3, 2-6, [10-5].



$25,000 ITF women, Lagos, Portugal

Singles (first round): Isabella Shinikova (Bul) bt Riya Bhatia 6-2, 6-0.



Doubles (pe-quarterfinals): Miriam Kolodziejova & Jesika Maleckova (Cze) bt Himari Sato (Jpn) & Sathwika Sama 6-3, 6-1; Frnacisca Jorge & Matilde Jorge (Por) bt Ines Murta (Por) & Vasanti Shinde 6-2, 1-6, [10-8]; Riya Bhatia & Prarthana Thombare bt Luana Plazaaraujo (Bra) &

Milla Sequeira (Sui) 6-2, 6-0.



$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Singles (first round): Ashmitha Easwaramurthi bt Zhao Xichen (Chn) 6-4, 7-6(3).



Doubles (pre-quarterfinals): Karolina Vlckova (Cze) & Jiaqi Wang (Chn) bt Anastasiya Feklistova (Rus) & Shreya Tatavarthy 6-3, 6-2.



$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Sonia Cassani & Carola Cavelli (Ita) bt Smriti Bhasin & Niditra Rajmohan 6-0, 6-4; Zhuoma Ni Ma (Chn) & Jennifer Luikham bt Alena Bairasheuskaya & Alisa Yakimakho (Blr) 6-4, 6-3.