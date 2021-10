Siddhant Banthia-Austin Ansari pair loses ITF final in Mexico

Siddhant Banthia and Austin Ansari pair was beaten by Wishaya Trongcharoenchaikul and Seita Watanabe 6-4, 6-1 in the doubles final of the $15,000 ITF men’s tennis tournament in Mexico.



The results



$15,000 ITF men, Cancun, Mexico

Doubles (final): Wishaya Trongcharoenchaikul (Tha) & Seita Watanabe (Jpn) bt Austin Ansari (US) & Siddhant Banthia 6-4, 6-1; Semifinals: Austin Ansari & Siddhant Banthia bt Luis Britto & Fernando Yamacita (Bra) 6-2, 3-6, [10-7].